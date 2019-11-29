Роскошные особняки звезд Голливуда: фото интерьеров, которые удивят

В основном голливудские звезды часть своих многомиллионных гонораров выделяют на покупку недвижимости и создания уюта в собственных поместьях. LifeStyle24 собрал самые яркие и оригинальные дома мировых знаменитостей, которые поражают красотой.

Джастин Бибер

Известный певец Джастин Бибер и популярная модель Хейли Болдуин, которые недавно сыграли свадьбу, являются владельцами роскошного дома площадью почти 570 квадратных метров в Беверли-Хиллз. Пара приобрела его в мае за 8,5 миллионов долларов.

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Особняк состоит из 5 спален, 7 ванных комнат, домашнего кинотеатра, библиотеки и винного погреба. На территории есть бассейн и зона для отдыха с барбекю.



Кухня в особняке звездной пары

Роскошный кабинет



Домашний кинотеатр

Интерьер дома выполнен в современном стиле. Белые оттенки в сочетании с деревом создают особый уют в доме. Внимание привлекают также большие панорамные окна в гостиной, из которых открываются невероятные виды на бассейн и зону для отдыха.



Стильная гостиная

Идеальным местом, чтобы провести вечер с друзьями, является небольшая гостиная под открытым небом у бассейна. Мягкие диваны, столик и камин создают особую атмосферу.



Зона для отдыха

Джон Траволта

Один из самых богатых голливудских актеров Джон Траволта с детства увлекается авиацией. Поэтому неудивительно, что он построил дом с собственным аэропортом во Флориде.



Дом Джона Траволты



Взлетная полоса у дома​ актера

Двухэтажный особняк высотой 16 метров обошелся актеру в 12,5 миллионов долларов. Он выполнен в стиле модерн, где преобладают оттенки белого, голубого и зеленого. Контраста интерьеру придает мебель из темного дерева.



Дом выполнен в стиле модерн

В доме светло и уютно, а все благодаря панорамным окнам, из которых видно самолеты актера. В его коллекции есть Gulfstream II, DC3 Dacota, Lockheed и Boeing 707-138B. Что интересно, любимые самолеты Траволта назвал именами своих детей.



Виды из окна дома

Джейсон Стетхем

Джейсон Стэтхэм и его жена Рози Хантингтон-Уайтли живут в Беверли-Хиллз в роскошном доме. Особняк в 600 квадратных метров обошелся актеру в 16 миллионов долларов. Он состоит из 5 спален, 8 ванных комнат, спортзала и гардеробной.

Стильный интерьер поместья Стэтхэма

Дом выполнен в стиле шале, основным принципом которого является натуральность и экологичность. Основное внимание в таком интерьере уделяется дереву. Так, к примеру, потолки отделаны рейками из темного дерева.

В интерьере преобладают белые и коричневые оттенки, а особую атмосферу и свет придажют большие панорамные окна.

Гостиная с панорамными окнами



Дом актера

В особняке есть уютное место, где можно провести время с семьей. Справа там стоит стол, слева – большой белый диван, а из панорамных окон виднеется сад.



Зона для отдыха в доме

Экскурсия по дому от Рози Хантингтон-Уайтли: смотрите видео

Кортни Кокс

Дом звезды сериала "Друзья" Кортни Кокс расположен на тихоокеанском побережье.



Особняк расположен на побережье океана

Приобрела она его не в самом лучшем виде, так как он нуждался в серьезной реконструкции. Однако актриса не испугалась трудностей и превратила его в место, откуда, по ее словам, никогда не переедет.



Дом Кортни Кокс

Кортни Кокс принимала активное участие в создании интерьера и предпочла минимализм. Оттенки белого и серого с черными элементами делают дом стильным и современным.

Интерьер со стильными элементами

Свет и пространство комнатам придают большие панорамные окна и стеклянные двери, которые ведут к террасе. А особую атмосферу создает роскошный камин из натурального камня в гостиной.



Гостиная Кортни Кокс



Уютное место для отдыха

Камерон Диас

Впервые свою квартиру в Манхэттене голливудская актриса показала журнала Elle. Над стилем дома работала известная дизайнер Келли Вестер. Она выбрала изысканный декор, неординарные цвета и смелые текстуры для Камерон Диаз.

Роскошный интерьер дома Камерон Диаз

К примеру, спальня выполнена в белых, серых и черных оттенках, а фактурности комнате придает потолок, украшенный золотыми обоями и черным деревом.

Роскошная спальня актрисы



Ванная комната

Внимание также привлекает столовая Камерон Диаз. Большой стол из мрамора, роскошные кресла и старинная люстра над ними создают особую атмосферу в доме. Стены в комнате, которые украшены зеркалами, украшают красивые картины художника Фабриса Пено.

Столовая Камерон Диаз

Дженнифер Лопес

Звездная пара Дженнифер Лопес и Алекс Родригес недавно стали владельцами роскошного особняка на берегу океана в Малибу.

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Дом с видом на океан обошелся им в 6,6 миллиона долларов.



Дом Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса



Терасса дома звездной пары

Особняк общей площадью 410 квадратных метров состоит из трех этажей. Все комнаты выполнены в стиле минимализм – белые стены, мебель и техника делают их светлыми и просторными, а пейзажи из панорамных окон создают особый уют.

Невероятные пейзажи из окна

В доме есть 4 спальни, просторная гостиная, кухня, а также собственный домашний кинотеатр, сауна и фитнес-студия.



Гостиная звездной пары

Изюминка дома – большая просторная спальня с огромным балконом. В ней также есть гардеробная и роскошная ванная комната.



Роскошная спальня



Ванная комната

Дженнифер Энистон

Дом звезды сериала "Друзья" расположен в популярном районе Бель-Эйр, в Калифорнии. Приобрела его актриса еще 8 лет назад и проживает сейчас в нем со своим мужем и собаками.

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Над проектом дома работал известный дизайнер Арчибальд Куинси Джонсон, однако Энистон также принимала активное участие в этом.



Дом Дженнифер Энистон



Красивая терасса с невероятным видом

Для своего особняка актриса выбрала стиль модерн, где преобладает много дерева, камня и бронзы. Особое внимание она уделила декору – старинной мебели, шелковым коврам, интересным картинам и элементам японского стиля, – который придает интересный вид дому Энистон.



Дом в стиле модерн



Ванная комната с панорамным окном

Местом, где можно отдохнуть с семьей и друзьями, является красивая терраса у дома. Ее украшают роскошный камин, кресла, столик и много зелени.



Зона для отдыха

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