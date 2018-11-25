Домашнее насилие: куда женщине обращаться за помощью в Украине

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Куда женщине обращаться за помощью в Украине от насилия
Куда женщине обращаться за помощью в Украине от насилия / www.pexels.com

25 ноября в мире отмечают Международный день борьбы с домашним насилием. Украинская телеведущая Маша Ефросинина обратилась к поклонникам в социальных сетях с призывом не быть равнодушными к физическому и психологическому насилию над женщинам.

Короткий ролик Маша опубликовала на своей странице в Instagram, а также в подписи добавила список, куда может обратиться пострадавшая украинка.

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По ее словам, каждая 5 женщина в Украине является жертвой домашнего насилия. И лишь каждая третья рассказывает об этом, или обращается за помощью.

Куда обратиться жертве домашнего насилия в Украине

1. В Украине круглосуточно и анонимно можно получить консультацию психолога или социального работника на горячей линии 116 123 (с мобильного). В 12 областях уже работают мобильные бригады социально-психологической помощи, которые могут выехать прямо на дом! Все контакты на сайте www.rozirvykolo.org

2. Есть приюты для женщин. Их адреса вы получите, вызвав полицию или позвонив на горячую линию, зафиксировав факт избиения или унижения.

3. Важно помнить, что в случае насилия (или если вы стали свидетелем насилия) – нужно сразу звонить в полицию на 102. Именно они могут быстро реагировать на экстренные ситуации, – написала Маша Ефросинина на своей странице в Instagram.

Смотреть видео: обращение Маши Ефросининой

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Скандал Маша Ефросинина
Источник: 24 канал
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