Домогательство и сексизм мужчин в новой рекламе Gillette: почему возмутились пользователи в сети

Компания Gillette представила новый рекламный ролик, в котором заменила знаменитый слоган "Лучшее, что может иметь мужчина" на "Лучшее, кем может быть мужчина". Такая реклама вызвала бурные обсуждения в сети.

В новом рекламном ролике, который компания опубликовала на официальном YouTube-канале, показаны кадры буллинга, сексуальных домогательств к женщине, сексистского и агрессивного поведения мужчин. В видео говорится, что мужчины ответственны за свои поступки и их поведение влияет на будущие поколения, а вышеупомянутые нападки агрессии, насилия и неадекватности должны осуждаться в обществе.

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Впоследствии в рекламе показывают примеры лучшего поведения: мужчины предотвращают такие поступки, которые происходят публично и решают вопросы без агрессии.

Смотрите видео: реклама компании Gillette

Поддержка компании Gillette движения #MeToo, который осуждает сексуальные насилия и домогательства, получила множество негативных комментариев.

Так, некоторые пользователи (большинство мужчины) решили, что реклама является "феминистической пропагандой" и призвали бойкотировать Gillette.

Такие комментарии в основном написали под видео Gillette в YouTube:

"Молодцы, Gillette, вы только что расстроили 99% ваших покупателей. Я больше не буду покупать ваш продукт".

"Лучшее, что может получить мужчина – это отец, который воспитает, как быть мужчиной, а не какой-то бета-феминист, который считает, что существует такое понятие, как "токсическое мужество". Я думаю, что пришло время для ваших конкурентов, чтобы войти в игру".

"Поздравляю, Вы только что потеряли свой бизнес. Вы испортили Gillette, увидите, как третья волна феминизма не сделает никого счастливым".

"Менее чем за две минуты вам удалось оттолкнуть вашу самую большую группу покупателей. Хорошо сделано".

Коллаж из скриншотов некоторых комментариев недовольных зрителей рекламы Gillette

Однако большинство пользователей поддержали компанию и идею, которую передали в рекламе.

"Реклама Gillette осуждает сексуальные домогательства и буллинг, а также отмечает: "Часть мужчин уже сейчас все делают правильно". Но все равно есть куча мужчин, которые до сих пор готовы воспринимать это как нападение на "нормальное мужское поведение" и расценивают рекламу как желание подстричь всех под одну гребенку. Бесценно", – пишет зритель в Twitter.

The #Gillette ad clearly calls out sexual harassment and bullying, and says "Some men are already doing fine."



Yet tons of men are still going to take it as an attack on "normal male behaviour," and will interpret it as "painting ALL men with a wide brush." Priceless. — Ethan Matisa (@ematisa) 14 января 2019 г.

"Спасибо, Gillette, что использовали шанс привязать свой слоган к чему-то важному и настоящему. Эта дискуссия должна состояться. Почему же так много жалоб на эту рекламу, когда она демонстрирует хорошую и плохую сторону маскулинности?"– говорится в публикациях.