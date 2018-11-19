Дональд и Мелания Трамп готовят Белый дом к Рождеству: трогательные фото

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Мелания Трамп и Дональд Трамп
Мелания Трамп и Дональд Трамп / www.instagram.com/alwaysmelania

В воскресенье, 19 ноября, в резиденции президента США официально начался предрождественский период. В Белый дом привезли елку, которая будет украшать особняк первой леди и ее мужа.

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания не тянули с выбором елки и за месяц до католического Рождества приобрели зеленую красавицу для своего имения.

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Первая леди США встречала конную упряжку, держась за руку со своим мужем. На праздничном зеленом прицепе была рождественская надпись "Белый дом. Рождественское дерево. 2018". Для торжественного выхода Мелания выбрала пальто-накидку в красно-черную клетку от Michel Kors и черные сапоги на высоком каблуке от Christian Louboutin.

 

 

Шестиметровую елку привезли в Белый дом из штата Северная Каролина. Для того, чтобы решить, какое дерево будет украшать комнату президента США и его жены, провели очередной конкурс Национальной ассоциации рождественских елок. В этом году победу одержал фермер Лэрри Смит. Елку, которая весит 350 кг, мужчина выращивал 25 лет. Мелания Трамп лично поблагодарила семью Смита на своей странице в Instagram.

 

 

Теги: Мода LifeStyle Меланья Трамп Новости США Рождество
Источник: 24 канал
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