Дональд и Мелания Трамп открыли главную елку США: как выглядит праздничное дерево

Одним из долгожданных событий в Вашингтоне стала традиционная церемония открытия главной новогодней елки США. Мероприятие не обошли вниманием Дональд и Мелания Трамп.

После участия в саммите НАТО президентская чета спешно вернулась в Белый дом. Все потому, что 5 декабря в графике Дональда и Мелании Трамп было запланировано торжественное открытие елки, установленной неподалеку от президентской резиденции.

Интересно: Рождественский Белый дом: как Мелания Трамп украсила резиденцию

Для первой леди этот день был особенно важным, ведь именно она утверждала эскиз декора новогоднего дерева. Для встречи 2020 года Мелания Трамп решила подобрать однотонный золотистый декор и обильно украсить елку гирляндами.



Главная елка США / Instagram / @flotus

Не менее эффектным был и образ, который первая леди США подобрала для праздничного события. Знаменитая модница предстала перед американцами в красном твидовом пальто с белыми полосками. Наряд вписывался в рождественско-новогоднюю тематику, поэтому, как отметили в западных СМИ, идеально подошел к торжественному мероприятию. Туфли-лодочки и лаконичные украшения завершили безупречный образ Мелании Трамп.

"Еще одна веселая традиция праздника в столице нашей страны! Сегодня вечером я с Дональдом Трампом побывала в Южном президентском парке, где состоялось открытие новогодней елки. Замечательно видеть всех в таком праздничном настроении!"– прокомментировала событие первая леди.



Дональд и Мелания Трамп на открытии елки / Instagram / @flotus



Стильный образ Мелании Трамп / Getty Images

Интересно, что традиции зажигать рождественские огни на елке уже 97 лет. Впервые в 1923 году это сделал президент Калвин Кулидж. С тех пор главы Белого дома повторяли опыт коллеги и представали перед американцами за несколько недель до Рождества. В 2018-м Дональд и Мелания Трамп не нарушили традиции и приняли участие в праздничной церемонии. Тогда первая леди США выбрала белоснежный образ, а в декоре елки соединила несколько цветов.



Мелания и Дональд Трамп / Getty Images