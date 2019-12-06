Дональд и Мелания Трамп открыли главную елку США: как выглядит праздничное дерево

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В США зажгли главную елку страны: Мелания Трамп побывала на открытии / www.gettyimages.com

Одним из долгожданных событий в Вашингтоне стала традиционная церемония открытия главной новогодней елки США. Мероприятие не обошли вниманием Дональд и Мелания Трамп.

После участия в саммите НАТО президентская чета спешно вернулась в Белый дом. Все потому, что 5 декабря в графике Дональда и Мелании Трамп было запланировано торжественное открытие елки, установленной неподалеку от президентской резиденции.

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Для первой леди этот день был особенно важным, ведь именно она утверждала эскиз декора новогоднего дерева. Для встречи 2020 года Мелания Трамп решила подобрать однотонный золотистый декор и обильно украсить елку гирляндами.

Головна ялинка США
Главная елка США / Instagram / @flotus

Не менее эффектным был и образ, который первая леди США подобрала для праздничного события. Знаменитая модница предстала перед американцами в красном твидовом пальто с белыми полосками. Наряд вписывался в рождественско-новогоднюю тематику, поэтому, как отметили в западных СМИ, идеально подошел к торжественному мероприятию. Туфли-лодочки и лаконичные украшения завершили безупречный образ Мелании Трамп.

"Еще одна веселая традиция праздника в столице нашей страны! Сегодня вечером я с Дональдом Трампом побывала в Южном президентском парке, где состоялось открытие новогодней елки. Замечательно видеть всех в таком праздничном настроении!"– прокомментировала событие первая леди.

Дональд і Меланія Трамп на відкритті ялинки
Дональд и Мелания Трамп на открытии елки / Instagram / @flotus

Стильний образ Меланії Трамп
Стильный образ Мелании Трамп / Getty Images

Интересно, что традиции зажигать рождественские огни на елке уже 97 лет. Впервые в 1923 году это сделал президент Калвин Кулидж. С тех пор главы Белого дома повторяли опыт коллеги и представали перед американцами за несколько недель до Рождества. В 2018-м Дональд и Мелания Трамп не нарушили традиции и приняли участие в праздничной церемонии. Тогда первая леди США выбрала белоснежный образ, а в декоре елки соединила несколько цветов.

Меланія і Дональд Трамп
Мелания и Дональд Трамп / Getty Images

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новогодние праздники Меланья Трамп Новости культуры
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