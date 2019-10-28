Дональд и Мелания Трамп посетили бейсбольный матч: красноречивые фото и видео

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Мелания Трамп на бейсбольном матче
Мелания Трамп на бейсбольном матче / www.gettyimages.com

Президентская чета США не обошла вниманием важное спортивное событие – матч финальной серии Высшей лиги бейсбола. Мелания Трамп выбрала для выхода сдержанный наряд, который покорил очевидцев.

В воскресенье, 27 октября, в США все поклонники бейсбола наблюдали за поединком бейсбольных команд "Вашингтон Нешналс" и "Хьюстон Астрос". Знаковое событие не пропустили Дональд и Мелания Трамп. Представители Белого дома решили не нарушать президентскую традицию, начатую еще в 1910 году и стали почетными гостями матча Высшей лиги бейсбола.

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Для этого выхода Мелания Трамп решила примерить стильный образ total black. Она предстала перед камерами в черной кофте, джинсах и пальто. Первая леди США дополнила образ обувью на каблуке и идеальной укладкой волос.

И не обошлось без скандального инцидента. Когда на табло показали президентскую чету, зал начал скандировать "посадите его за решетку". Дональд и Мелания Трамп хотя и не ожидали такой реакции публики, решили никак не реагировать на возгласы толпы. Первая леди США продолжила улыбаться, делая вид, что все в порядке.

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Меланья Трамп Новости LifeStyle Стиль и мода
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