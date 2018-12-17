Дональд и Мелания Трамп устроили закрытую рождественскую вечеринку: первые фото

Президентская чета Трампов продолжает громко праздновать грядущие рождественские праздники. Дональд и Мелания сначала провели торжественный бал Конгресса, а теперь организовали закрытую от журналистов вечеринку.

Мероприятие состоялось в понедельник, 17 декабря, в одном из залов Белого дома. Вероятно, Дональд и Мелания Трамп захотели в более приватной атмосфере пообщаться с родственниками и высокопоставленными чиновниками, поэтому официальных фото с праздника так и нет.

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Однако гости, ошеломленные красотой резиденции и неповторимой Меланией Трамп, с удовольствием опубликовали несколько снимков в сети. Согласно фотографий, первая леди пришла на закрытую вечеринку в черном приталенном платье с элегантным декольте. Эффектный наряд она дополнила традиционными туфлями на каблуке. Не экспериментировала Мелания и с прической: первая леди сделала идеальную укладку и привычный для всех макияж.

В сети люди уже успели отметить, что жена Дональда Трампа надела слишком скромное и официальное платье. Поскольку мероприятие было закрытым от СМИ, Мелания могла поэкспериментировать с цветом или фасоном платья.

Одним из блогеров, кто опубликовал фото с закрытой рождественской встречи в Белом доме, был сын Президента Дональд Трамп-младший.