Дональд Трамп назвал честью съемки в рождественском фильме "Один дома 2"

Американский президент, сыгравший эпизодическую роль в фильме "Один дома 2", утверждает, что картина является неизменным рождественским хитом. Ему импонирует то, что лента получила такой потрясающий успех. А накануне новогодних праздников общественность в очередной раз вспоминает о его причастности к легендарному фильму.

Во вторник состоялась видеоконференция Дональда Трампа с американскими военными. Во время разговора сержант спросил президента, является ли лента "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" его любимой рождественской комедией.

Читайте также: "Черное Рождество": в Украине стартует показ хоррора о необычных новогодних праздниках

Дональд Трамп не мог возразить, ведь сам появлялся в фильме. Президент США в коротком эпизоде, который длится примерно 10 секунд, указывает главному герою Кевину МакКалистеру, как пройти в холл нью-йоркского отеля "Плаза".

Это хороший фильм. Я был немного моложе, мягко говоря. Для меня было честью участвовать в этом. И это, конечно, оказалось, большим хитом. Это большой рождественский хит, один из крупнейших. Большая честь участвовать в чем-то подобном, всегда приятно наблюдать за успехом,

– признался Дональд Трамп.

Фильм "Один дома 2" вышел в 1992 году и смог достичь безоговорочного финансового успеха, заработав 365 миллионов долларов в мировом прокате.

Эпизод из фильма "Один дома 2" с участием Дональда Трампа: смотрите онлайн