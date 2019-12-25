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Дональд Трамп назвал честью съемки в рождественском фильме "Один дома 2"

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Дональд Трамп в фильме "Один дома 2" / Кадры из фильма

Американский президент, сыгравший эпизодическую роль в фильме "Один дома 2", утверждает, что картина является неизменным рождественским хитом. Ему импонирует то, что лента получила такой потрясающий успех. А накануне новогодних праздников общественность в очередной раз вспоминает о его причастности к легендарному фильму.

Во вторник состоялась видеоконференция Дональда Трампа с американскими военными. Во время разговора сержант спросил президента, является ли лента "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" его любимой рождественской комедией.

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Дональд Трамп не мог возразить, ведь сам появлялся в фильме. Президент США в коротком эпизоде, который длится примерно 10 секунд, указывает главному герою Кевину МакКалистеру, как пройти в холл нью-йоркского отеля "Плаза".

Это хороший фильм. Я был немного моложе, мягко говоря. Для меня было честью участвовать в этом. И это, конечно, оказалось, большим хитом. Это большой рождественский хит, один из крупнейших. Большая честь участвовать в чем-то подобном, всегда приятно наблюдать за успехом,
– признался Дональд Трамп.

Фильм "Один дома 2" вышел в 1992 году и смог достичь безоговорочного финансового успеха, заработав 365 миллионов долларов в мировом прокате.

Эпизод из фильма "Один дома 2" с участием Дональда Трампа: смотрите онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Рождество Дональд Трамп Кино
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