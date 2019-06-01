Дональд Трамп назвал Меган Маркл "противной"

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Меган Маркл и Дональд Трамп
Меган Маркл и Дональд Трамп / Коллаж LifeStyle 24

Президент США Дональд Трамп назвал жену принца Гарри Меган Маркл "противной", отметив, что не знал высказывания герцогини Сассекской по отношению к нему.

Об этом Дональд Трамп рассказал The Sun.

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Что произошло между Дональдом Трампом и королевской семьей?

3 июня королева Елизавета II, принц Уильям, принц Гарри и Кейт Миддлтон встретятся с Дональдом Трампом и Меланией Трамп во время их трехдневного визита в Англию. На встрече будет даже принц Гарри, однако без своей жены Меган Маркл.

Как известно, герцогиня Сассекская до замужества с представителем королевской семьи высказывалась о Дональде Трампе как о "женоненавистнике" и человеке, который сеет раздор. В 2016 году Маркл, которая была сторонницей Хиллари Клинтон заявила, что эмигрирует в Канаду, если Трамп выигрывает президентские выборы.

Как на это отреагировал Трамп?

Дональд Трамп при разговоре с журналистами заявил, что не знает причины отсутствия Меган Маркл на встрече, а также о позиции герцогини по отношению к нему.

Я этого не знал. Что я могу сказать? Я не знал, что она была противной (nasty),
– сказал Трамп.

Кроме того, президент США выразил надежду, что Маркл "прекрасно" справляется с новой ролью в королевской семье.

"Надеюсь, с ней все хорошо", – добавил Трамп.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Дональд Трамп Королівська сім'я Меган Маркл
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