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Донателла Версаче пожертвовала 200 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Италии

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Главный дизайнер итальянского модного дома Versace не осталась в стороне от борьбы с коронавирусом. Донателла Версаче объявила, что пожертвовала 200 тысяч евро отделению интенсивной терапии больницы Сан-Рафаэль в Милане.

Вспышка коронавируса, которая охватила весь мир, сказалась не только на здоровье граждан, но и на всех сферах бизнеса. Так, многочисленным модельерам пришлось искать альтернативные сценарии для проведения показов в рамках Недели моды, которые шли в Европе во время первых проявлений эпидемии.

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Теперь спасать мир от коронавируса стали те, кто и сам понес убытки от стремительного распространения болезни. Так, владелица модного дома Versace пожертвовала 200 тысяч евро – почти 6 миллионов гривен – для улучшения медицинской отрасли в Италии. О своем вкладе Донателла Версаче объявила на личной странице в инстаграме.

В это время важно быть солидарными, поддерживать и помогать всем, кто находится на передовой и каждый день борется, чтобы спасти сотни жизней... Это время, когда нам, как обществу, нужно быть вместе и заботиться друг о друге,
– сказала Донателла в официальном заявлении.

Стоит отметить, что инфлюенсеры и ведущие личности современной модной индустрии не впервые приобщаются к финансовой помощи для лечения коронавируса. Несмотря на то, что Италия оказалась на втором месте среди стран во всем мире по массовости заражения коронавирусом, большинство пожертвований направлены на противодействие заболеванию именно в этом государстве.

Так, итальянская блогерша Кьяра Ферраньи и ее муж на днях пожертвовали колоссальную сумму в размере 100 тысяч евро для создания новых больничных коек интенсивной терапии миланской больнице Сан-Рафаэль. Также знаменитый кутюрье Джорджио Армани пожертвовал 1 миллион евро, чтобы предотвратить еще большее распространение вируса. Материальную помощь от модельера получили три больницы в Милане и Департамент гражданской защиты.

Напомним, на утро 14 марта в мире зарегистрировано уже 145 369 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, в Италии количество больных пересекло отметку 17 тысяч. В стране зафиксировали 1266 смертельных случаев от коронавируса.

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости LifeStyle LifeStyle Versace
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