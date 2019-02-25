"Допустили к участию, не допускайте суч*сти": Потап записал скандальное видео о Евровидении

Украинский рэпер Потап резко высказался об отказе участия украинской певицы MARUV в Евровидении-2019. Он записал в своем Instagram видеоролик, где заявил, что конкурс Евровидение для него умер после случая с MARUV, а также обвинил в том, что если они допустили артистку к конкурсу, то "не нужно было допускать суч*сти".

В видеоролике он поставил два хэштега MARUV и Евровидение, выражая свое мнение о недавней ситуации с отказом подписания договора между Национальной общественной телерадиокомпанией Украины и MARUV.

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"Когда в этой стране уже закончится цирк?", "Допустили к участию, не допускайте суч*сти", "Извините, но я буду груб, народ не так уж туп", "Выборы всегда были интересной темой, но зачем так с артистом , вы, ничтожества", "Теперь – и конкурс Евровидение у нас умер и конкурс Евровидение для меня умер", – эти и много других фраз он озвучил в видеоролике, который уже успел набрать почти 70 тысяч просмотров меньше чем за сутки.

Почему возник скандал вокруг участия MARUV на Евровидении-2019 от Украины?По результатам голосования, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. От зрителей и судей эпатажная артистка получила 11 баллов и должна была представлять Украину на международном шоу.



Но после критики по поводу ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины, НОТУ, которая должна подписать последний договор с представителями Украины на Евровидение, решила не подписывать соглашение с MARUV. Следовательно, в сети уже успели создать электронную петицию в знак поддержки певицы, а о ситуации уже высказали свое мнение как представители Общественного вещателя, так и сама певица MARUV.



О назначении нового представителя Украины на конкурсе Евровидение в Израиле станет известно сегодня, 26 февраля. По словам члена правления UA: Общественное вещание Александры Кольцовой, на участие в конкурсе могут выбрать любого из финалистов Национального отбора.