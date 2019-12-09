"Достать ножи": головоломка с убийством

Фильм "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом в главной роли покорил зрителей и критиков и уже успел отбить свою стоимость доходом от проката.

Режиссер и сценарист Райан Джонсон дебютировал в 2005-м с малоизвестным проектом "Кирпич", впоследствии стал немного более известным благодаря sci-fi "Петля времени", а его работу над "Звездными войнами: Последний дождей" обсуждали все, даже если не смотрели. Что касается его "Достать ножи", то о кино также немало говорят и в основном хорошее.

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"Достать ножи": официальный кадр из фильма / IMDb

На первый взгляд, "Достать ножи" – классический детектив в стиле произведений Агаты Кристи или Конан Дойля. Такой, которого давно не видели киноэкраны и зрители. Последний похожий детективный фильм на большом экране, что приходит на ум – это приключения Эркюля Пуаро в "Убийстве в Восточном экспрессе". В отличие от последнего, "Достать ножи" может предложить больше, чем загадку с убийцей в замкнутом пространстве.

"Достать ножи" можно назвать антидетективом, потому что личность убийцы становится известной довольно рано, но мешает детективу разведать всю правду. Сюжетный твист, внезапная развязка, финальный монолог с объяснениями – все классические атрибуты в этом кино есть, просто Джонсон переиграл все на свой лад.

Режиссер органично вплетает в свой рассказ тему классового неравенства и отношение к мигрантам. Дом, в котором произошло убийство и где находятся все подозреваемые, олицетворяет США, где республиканцы, либералы и мигранты стараются мирно сосуществовать. Да, антуражно старый фильм, насыщенный событиями, ситуацией и подтекстом, абсолютно точно подходит для настоящего.



"Достать ножи": официальный кадр из фильма / IMDb

В центре событий – богатый писатель и издатель Харлан Тромби. Правда, он умирает в первые минуты фильма, в ночь, когда собирает родственников на празднование своего 85-летия. В тот вечер у многих родственников был мотив убить старого Тромби, но на допросе все, конечно, изображают шелковых и замалчивают любые подробности своих споров с покойным. Клубок начинает распутываться, когда за дело берется неизвестно кем нанятый частный детектив Бенуа Блан (он же известный Агент 007 Дэниел Крейг). Себе в помощницы то берет эмигрантку из Южной Америки по имени Марта Кабрера. Она работала у Харлана Тромби медсестрой и, похоже, что одновременно была единственным искренним человеком в его окружении. Девушку якобы принимают в семью, но одновременно держат за прислугу. На отношениях Марты Кабреры и членов семьи Тромби режиссер показывает немало контрастов.

Нестандартное развитие детективной линии, взгляд в сторону классики жанра, искусно вплетенные социальные вопросы и команда именитых актеров – смесь факторов, которая привела "Достать ножи" к успеху у критиков и зрителей. Рейтинг фильма на IMDb составил 8,1. Те, кто уже успели в кинотеатры, активно рекомендуют фильм и мы к ним присоединяемся. "Достать ножи" – остроумный, интересный и свежий детектив, который нельзя пропускать. И не забывайте правило, которые всегда работает с детективами – постарайтесь не узнать имена негодяев до того, как с киноэкрана вам их озвучит главный героя.

Смотрите трейлер фильма "Достать ножи" онлайн:

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