Доступная роскошь, элегантность и простота: каких правил придерживался Живанши на пути к успеху

В мире высокой моды существует немало брендов, которыми восхищаются, вдохновляются и на которые равняются. Но особое место в списке модных домов всегда будет занимать роскошный и по-элегантному особый Givenchy. О том, как его основатель Юбер де Живанши, шел к успеху и какими жизненными правилами руководствовался в нелегком пути – читайте далее в материале LifeStyle 24.

Он одевал принцессу Монако, легендарную Грейс Келли, бывшую первую леди США Жаклин Кеннеди, невероятную актрису и свою ценнейшую музу Одри Хепберн, а в 2018 году в платье от бренда замуж за британского принца вышла роскошная Меган Маркл.

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Юбера де Живанши называют последним аристократом моды. И он заслужил такое прозвище не зря. Наряды от созданного им бренда ассоциируют ни с чем иным, как с элегантностью и демократизированной роскошью. И лишь недавно, в марте 2018 года, знаменитый модельер покинул этот мир. Однако ему удалось оставить после себя величественную империю и всеми обожаемую марку одежды, а также свое имя, в которое вложен особый смысл. Как Юбер де Живанши боролся за дело сердца, а также о его пути к успеху и признанию – читайте дальше.

Игры с тканями и серьезные амбиции: как прошло детство маленького Юбера

Кажется, история начинается со слов, которые появляются в биографии модельеров будто по умолчанию. Ведь Юбер де Живанши, как и Коко Шанель и Кристиан Диор, родился во Франции. Но, в отличие от своих предшественников, он жил в маленьком городке Бове.

В два года мальчик стал полусиротой. Отец будущей легенды был одним из первых пилотов и большинство времени проводил в небе, которое быстро его унесло. Во время выполнения служебных обязанностей он погиб. Это стало настоящим ударом для семьи, ведь матери нужно было самой воспитывать и растить маленького сына. Самым большим страхом Беатрис было то, что Юбер пойдет по пути отца и захочет стать пилотом. Однако он отдал предпочтение земной красоте.

Когда парню было 10, мама взяла его с собой на ярмарку, что проходила в Париже. Большим удивлением стало то, что самым интересным местом для ее сына оказался павильон моды. Парень увлеченно рассматривал работы известных в то время дизайнеров и модельеров, вдохновляясь на будущее.

Однако зов Юбера к прекрасному нельзя назвать неожиданным и странным, потому что его дедушка был художником, а прадеды – декораторами, работавшими над оформлением знаменитого Елисейского дворца. Чувство прекрасного было у него в крови.

Когда ты видишь лучших из лучших, Матисса или Пикассо, тебя начинают интересовать творчество и гармония. Так, понемногу, выработался мой вкус,

– сказал как-то основатель успешного бренда.

Несмотря на то, что своих предков в живых он не застал и не имел с кого брать пример, с раннего детства его интересовали ткани, фактуры, фасоны, сочетание того, что не сочеталось и необычные результаты. В моменты, когда его ровесники играли в футбол, он выбирал для себя другие, более интересные игры – складывать из клочков разных материалов что-то чересчур особенное.

И, когда Юберу исполнилось 17 лет, он собрал свою амбициозность, настойчивость и мечтательность в одну сумку и уехал покорять Париж.



Юбер де Живанши / Pinterest

"Рождение звезды" или "Новое имя Парижа": становление Юбера Живанши на карьерном пути

После приезда в столицу Франции влюбленный в моду парень поступил в альма-матер художника живописца Ренуара и Моне – Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts (Национальная высшая школа изящных искусств). Учебное заведение было расположено прямо напротив Лувра. Разве можно было найти лучшее место на земле для обучения, основой которого являются вдохновение и творческое видение?

Амбициозный парень не просиживал штаны дома после окончания уроков, а сразу решил стучать в большие, казалось бы, недостижимые двери. На первых месяцах пребывания в Париже он пришел в модный дом Balenciaga, где хотел набираться опыта. Но ему отказали из-за нехватки навыков, которых он, собственно, искал.



Юбер де Живанши / Pinterest

Стать для мечтателя первым учителем решил дизайнер Жак Фат. Со временем опыт Юбера Живанши, как и его умение, увеличивался со скоростью света. Уже вскоре ему начали предлагать сотрудничество достаточно известные на то время бренды, среди которых Кристиан Диор (Dior), Elsa Schiaparelli и столь желанный Кристобаль Баленсьяга. В одном из своих интервью Юбер де Живанши сказал несколько слов о сотрудничестве с кутюрье и о том, что он взял от него.

Я научился ценить материал, структуру ткани, поскольку он лучше всех в то время знал значимость бархата, качественного шелка, льна, муслина. Независимо от того, какая именно ткань касается кожи женщины, для Баленсьяги было крайне важно, чтобы она была высочайшего качества. Второй урок – чем меньше модель обременена деталями, тем ближе она к haute couture,

– рассказал небольшие секреты Юбер де Живанши.

Уже в 25 лет мечтатель из Бове осуществил свою детскую мечту. В 1952 году Юбер де Живанши открыл ателье на Рю Альфред де Виньи недалеко от Триумфальной арки. В этом же году он представил свою первую коллекцию. Несмотря на то, что для ее создания модельер использовал не очень дорогие ткани, поскольку тогда у него не было достаточно средств, она вызвала большой восторг у ценителей моды.

Как каждый талантливый кутюрье, Живанши создал несколько вещей, которые всегда будут ассоциироваться с его именем. Именно такое особое место в его дебютной коллекции заняла белая блузка с крупными воланами и черными полосками на рукавах. Он назвал ее Bettina в честь своей модели, которая на то время была его главной музой и всегда была рядом с ним.



Легендарная блузка Bettina от Givenchy / Pinterest

После выпуска коллекции, на презентацию которой были приглашены всего 15 человек, о Живанши пишет престижное издание New York Times, описав его как "Звезда родилась", а также журнал Times, анонсировав его дебют как "Новое имя Парижа". Безусловно, это был его заслуженный успех.

Наряды Живанши не только начали обсуждать во всем мире, но и активно покупать. Стоит отметить, что именно Юбера де Живанши считают основателем выражения "прет-а-порте", потому что он неоднократно утверждал, что женщины обязательно должны иметь возможность приобрести наряды с подиумов сразу, не ожидая несколько дней.

Прет-а-порте (фр. pret-a-porter, буквально "готовый наряд") – модели готовой одежды, которые производятся большими партиями и в стандартных размерах. Одежда продается как в маленьких магазинах – бутиках, так и в больших универсальных магазинах.

1953 год стал переломным в жизни модельера. В его спокойную и размеренную жизнь ворвалась знаменитая актриса и известная покорительница сердец Одри Хепберн. Их познакомила Глэдис де Сегонзак с целью, чтобы Живанши сшил роскошное платье для новой роли Одри в фильме "Сабрина". Как оказалось, вкус актрисы и Юбера полностью совпадал. У них не возникло разногласий в работе и их сотрудничество оказалось едва ли не лучшим тандемом модельеров и знаменитостей за всю историю.

Прежде всего, Одри была моим другом. Для меня она была воплощением элегантности, утонченности сердца, изысканности и красоты. Талант Одри был уникальным. Но больше всего ее отличала любовь к другим. Тысячи и тысячи драгоценных воспоминаний о ней. Я чувствую ее присутствие каждый день. Никто не станет следующей Одри Хепберн. Ее нельзя сравнивать с кем-то еще. Она навсегда останется иконой,

– такими словами Юбер де Живанши описывал легендарную Одри в интервью для Vogue.



Платье, за которое Юбер де Живанши получил Оскар (фильм "Сабрина") / Pinterest

Хрупкая кокетка стала неиссякаемым источником вдохновения мастера и в дальнейшем он шил наряды для всех других ее ролей в фильмах. За платье, которое кутюрье создал для Одри, он получил свой первый Оскар в 1955 году. Так, появлением отдела Givenchy Parfums в уже успешном модном доме Юбер также обязан своей музе. В 1957 году актриса заявила, что хочет духи, которые могли бы с точностью отражать ее стиль. Так на свет появился аромат l'interdit, что в переводе с французского означает "запретный".

Парфюм – это визитная карточка. Без аромата женщина анонимна,

– говорил Юбер де Живанши.



Юбер Живанши / Pinterest

В 1973 году модельер создал первую мужскую коллекцию, которая также стала олицетворением роскоши и элегантности. Позже он создал по-настоящему мужской аромат Givenchy Gentleman, который пользовался не меньшей популярностью, чем женский. Однако в 1988 году Живанши был вынужден продать свой дом моды корпорации LVMN. Причиной этого стали изменения, которые вносили в современную моду, как сказал Юбер, "провокацию и шокирования, но отнюдь не искусство". В течение семи лет представители организации руководили художественной частью модного дома.

В 1993 году жизнь Юбера де Живанши поделилась на "до" и "после". Одри Хепберн, которая была его вдохновением, радостью и мотивацией творить, умерла 20 января от рака желудка. Модельер готовился к этому дню, ведь знал о ее диагнозе, но пережить это горе и продолжать творить неповторимые вещи ему так и не удалось.

В 1995 году он продал модный дом Givenchy. В течение нескольких месяцев его возглавлял дизайнер Джон Гальяно. Однако его видение моды было кардинально другим, чем то, которое заложил в ДНК бренда Юбер де Живанши. На замену Гальяно пришел Александр Маккуин (Alexander McQueen). До своей смерти в марте 2018 года Юбер де Живанши ни разу не переступил порог собственного взлелеянного дома моды Givenchy.



Юбер де Живанши и Одри Хепберн / Pinterest