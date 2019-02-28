Драма продолжается: Общественное рассматривает Данилко, как представителя Украины на Евровидение

Андрей Данилко действительно может представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Тель-Авиве. Об этом заявила Александра Кольцова. Но не без "но", до 10 марта НОТУ должен провести переговоры с певцом, ведь и он выступал в России. Эпопея продолжается.

Скандал с Евровидением кажется утихнет еще не скоро. Ведь как только отказались едва ли не все участники Нацотбора руку помощи протянул Андрей Данилко, который отметил, что готов поехать на Евровидение-2019. Такое решение показалось реальным НОТУ.

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В ходе пресс-конференции член правления НОТУ Александра Кольцова заявила, отвечая на вопрос журналиста, может ли Данилко принять участие в песенном конкурсе в 2019 году.

До 10 марта Андрей Данилко может сделать предложение Национальной компании. Но, мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины во второй раз,

– заявила Кольцова.

Ранее, Андрей Данилко проинформировал общественность о своем решении.

Если все откажутся, возможно, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!,

– отметил артист.

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Почему в Украине возник скандал вокруг Евровидения-2019?

После победы MARUV в финале Евровидения-2019 встал вопрос: подпишет ли Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) финальный договор о представлении Украины в Израиле. Представителей Общественного вещания возмутило то, что певица гастролирует в России и имеет запланированные концерты в апреле в Санкт-Петербурге и Москве.

Также права на песню Siren Song, с которой певица выиграла в финале Нацотбора и должна была с ней ехать на международный конкурс, принадлежат российской компании Warner Music Russia.

Певица обнародовала условия договора НОТУ, где выразила свое возмущение. 25 февраля после нескольких часов переговоров соглашение все же не подписали. MARUV отметила, что причиной неподписания контракта были не российские гастроли, от которых она была готова отказаться, а совсем другие условия договора, которые она решила не называть.

После этого в украинском шоу-бизнесе встал вопрос, кто же отправится на главный конкурс Евровидения в Израиле в мае этого года. Де-юре, отправиться на Евровидение в Тель-Авив должен был женский музыкальный коллектив Freedom-Jazz, поскольку они получили второе место во время подсчета голосов судей и зрителей. Однако коллектив отказался от участия. После этого в НОТУ сообщили, что обратятся к группе KAZKA, а если ничего с этим не получится, то одним из вариантов может быть отсутствие Украины на конкурсе Евровидение-2019.