Друг Адель прокомментировал ее похудение: Это шокирует ее саму

32-летняя певица Адель оказалась в центре внимания всех мировых СМИ, когда безумно похудела. И эта популярность несколько смущает артистку, которая, вероятно, именно из-за этого крайне редко делится с поклонниками новыми снимками.

Как сообщает The Daily Mail, прокомментировать ситуацию решил инсайдер из близкого окружения Адель. По его словам, после того, как артистка опубликовала праздничное фото в черном мини-платье, ее инстаграм-страницу засыпали сообщениями поклонники, коллеги из шоу-бизнеса и журналисты. Такое большое внимание смущает саму Адель, хоть она и не скрывает, что в восторге от своей новой фигуры.

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"Адель от такого внимания неловко. Она считает, что сейчас выглядит лучше, чем когда-либо, но все еще очень стесняется своей внешности. Иногда ей трудно поверить, что она выглядит так хорошо, как о ней говорят. Это шокирует ее саму", – отметил инсайдер.



Адель безумно похудела за год / Instagram / @adele​

Кроме этого, он рассказал, что теперь Адель с легкостью может назвать себя шопоголиком. Артистка после похудения проводит все больше времени в бутиках, покупая и примеряя десятки брендовых вещей. Инсайдер добавил, что сейчас Адель имеет наряды на все случаи – от мини-платьев до вечерних. На новый гардероб она потратила тысячи долларов и останавливаться на этом не намерена.

Журналисты предполагают, что избавиться от лишних килограммов Адель удалось благодаря правильной системе питания, описанной Эйданом Гоггинсом и Гленом Маттеном в их книге. Тренер артистки Камила Гудис предполагает, что именно изменение рациона повлияло на фигуру. Адель отказалась от обработанных продуктов и заменила их растительным питанием.

Диетологи уверяют, что такая диета должна проходить под наблюдением эксперта, так как в длительной перспективе нужно следить, чтобы не было недостатка калорий.