Дружеские отношения: Хайден Панеттьери рассказала об общении с Владимиром Кличко после разрыва

Голливудская актриса Хайден Панеттьери, которая расторгла помолвку с украинским боксером Владимиром Кличко, впервые прокомментировала их отношения после разрыва.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили отменить свою помолвку еще в августе 2018 года, и только через пол года актриса прокомментировала их отношения. Об этом сообщает издание US Weekly.

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По ее словам, бывшие влюбленные до сих пор общаются и остаются друзьями.

Мы как и прежде уважаем друг друга и поддерживаем дружеские отношения. Это не та ситуация, в которую часто попадают люди, она абсолютно новая. Но я думаю, что мы проделали действительно хорошую работу. Все мы допускаем ошибки,

– заявила она.



Хайден Панеттьери и Владимир Кличко / eonline.com

Что известно о разрыве Кличко и Панеттьери? Владимир Кличко и Хайден Панеттьери внезапно решили отменить свою помолвку. Впоследствии актрису впервые увидели в сопровождении начинающего актера Брайана Хикерсона. Во время свидания мужчина обнимал Хайден и держал ее за руку.



Впоследствии стало известно, что Панеттьери выставила на продажу дом в Нэшвилле, в котором она жила с Владимиром Кличко. Мама актрисы прокомментировала ситуацию, отметив, что ее дочь переживает нелегкие времена и сейчас нуждается в перерыве. Стоит отметить, что Хайден решила отдохнуть и от своей маленькой дочки – 3-летняя Кайя-Евдокия живет с Владимиром Кличко.