"Друзья" через 25 лет: актеры, сыгравшие Монику, Рейчел и Джои, показали совместное сефли

Легендарный сериал "Друзья" впервые появился на телеэкранах 25 лет назад. С тех пор он стал популярным для многих людей и до сих пор не теряет своей актуальности. Актриса, сыгравшая Монику, Кортни Кокс умилила фанатов в сети общим селфи со своими коллегами.

Кортни Кокс опубликовала фото с Мэттом Лебланом (Джои) и Дженнифер Энистон (Рейчел) на своей странице в инстаграми.

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Известно, что Кортни и Дженнифер хорошо общаются в реальной жизни, поэтому часто появляются на различных мероприятиях вместе. На этот раз актрисы сделали еще больший сюрприз поклонникам, встретившись с исполнителем роли Джои.

"Редкий вечер, и он мне очень нравится", – прокомментировала встречу с друзьями актриса.



Мэтт Леблан, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс / Instagram / @courteneycoxofficial

Также в июне Кортни Кокс отметила свой день рождения, гостями которого стали Дженнифер Энистон и Лиза Кудров, которая сыграла Фиби в сериале.

"Как мне повезло отметить день рождения с вами Я люблю вас, девочки. Очень сильно!" – добавила в подписи исполнительница роли Моники.



Лиза Кудров, Кортни Кокс и Дженнифер Энистон / Instagram / @courteneycoxofficial

Что известно о сериале "Друзья"?

Сериал "Друзья" получил большую популярность в девяностых. Однако до сих пор киноманы с удовольствием просматривают забавные эпизоды об Джои, Чендлера, Росса, Рейчел, Моника и Фибби.



По сюжету, все друзья живут в Нью-Йорке и, как жителей мегаполиса, их интересуют несколько вопросов: где взять деньги, как найти свое место в жизни, где искать свою любовь и как успеть вовремя внести арендную плату за квартиру. Поэтому главные герои сериала попадают в курьезные ситуации, развлекаются, влюбляются и теряют любимых, меняют работу и пьют кофе в любимой кофейне рядом с домом. Забавные истории "Друзей" покорили мир, а последняя серия, которая вышла в мае 2004 года, растрогала всех поклонников сериала.