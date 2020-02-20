Друзья Хейден Панеттьери обеспокоены безопасностью звезды после нападения бойфренда

Брайан Хикерсон второй раз напал на голливудскую актрису в День влюбленных. За домашнее насилие он попал за решетку. Однако близкое окружение Хейден Панеттьери не на шутку озабочено ее безопасностью, ведь такой союз может окончиться для девушки трагически.

Друзья и родные американской актрисы убеждены, что арест ее бойфренда Брайана Хикерсона никоим образом не обезопасит девушку от повторных приступов агрессивного избранника. Он повлиял на ее отношения с родными и близкими, ведь Гейден, ослепленная любовью, не может отпустить обидчика.

Важно: Хейден Панеттьери во второй раз стала жертвой насилия: бойфренда актрисы арестовали

Как сообщает издание Us Weekly, жизнь Хейден Панеттьери полностью изменилась после того, как она начала романтические отношения с риелтором и начинающим актером Брайаном Хикерсоном осенью 2018 года.

Хейден в опасности с Брайаном. Добавьте к этому проблемы со здоровьем из-за злоупотребления алкоголем и трагической потери не избежать, если она продолжит отношения с ним,

– рассказали друзья актрисы.

Напомним, что 14 февраля в частном доме в Калифорнии между парой разгорелся конфликт. Брайан Хикерсон напал на возлюбленную, оставив на ее теле немало ударов. Правоохранители зафиксировали побои и арестовали парня за домашнее насилие.

Однако близкие актрисы озабочены тем, что даже повторная физическая агрессия не в силах изменить отношение Хейден Панеттьери к своему избраннику: "не обвиняйте жертву. Она грустно влюбилась в мужчину, который бьет женщин. Он жестокий, но невероятно обаятельный. Вряд ли этого будет достаточно, чтобы Хейден навсегда порвала с ним".



Хейден Панеттьери и Брайан Хикерсон / Daily Mail

Первое нападение на Хейден Панеттьери состоялось 2 мая 2019 года. После отдыха с друзьями у пары разгорелся спор, поэтому они преждевременно покинули бар и отправилась к своему дому. На крыльце мужчина начал бить актрису и затащил ее домой. Звезда пыталась спрятаться от своего избранника. На ее шее обнаружили синяки, что свидетельствовало о том, что Брайан Хикерсон с силой душил женщину. С многочисленными травмами ее доставили в больницу. И уже на следующий день после ареста Брайан Хикерсон вышел на свободу, однако уже в ноябре пара все же возобновила роман.