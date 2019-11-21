Друзья Криштиану Роналду опровергли слухи о тайной свадьбе, – СМИ

20 ноября едва ли не все мировые СМИ написали о тайной свадьбе одного из самых успешных футболистов современности Криштиану Роналду. Однако друзья спортсмена убеждают, что на самом деле он продолжает жить с Джорджиной Родригес и не спешит узаконивать отношения.

Как сообщает The Daily Mail, информация о тайной свадьбе Криштиану Роналду и его 25-летней возлюбленной Джорджины Родригес – фейк. После того, как едва ли не все издания написали о браке звездной пары, а в сети начались дискуссии о деталях церемонии, друзья футболиста решили вмешаться. Они опровергли слухи, заявив, что Роналду до сих пор остается холостяком.

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Вероятно, слухи о тайной церемонии в Марокко вызвали комментарий Криштиану Роналду о предстоящей свадьбе. Футболист заявил, что когда-то непременно пойдет к алтарю с Джорджиной, однако не указал четкой даты.

Конечно, я люблю ее. Однажды мы точно поженимся. Это же мама моих детей. А почему бы и нет? Она мой друг, мы часто обсуждаем важные для нас темы. Я открываю ей сердце, как и она мне,

– отметил Роналду.

После этого во всех СМИ появилась информация, распространенная итальянским изданием Novella 2000. По данным журналистов, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду поженились еще в августе 2019 года. Пара решила не устраивать шумного праздника, ведь модель так и не смогла наладить дружеские отношения с матерью спортсмена. Поэтому звезды отправились в Марокко, где без всякого шума и камер обменялись клятвами.

Что известно о романе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес?

Пара начала встречаться еще в 2016 году. Тогда отношения Криштиану Роналду и модели Джорджины Родригес считали недолговременными, ведь футболист завершил роман с Ириной Шейк и заявлял, что еще имеет чувства к ней. Инсайдеры западных СМИ утверждали, что спортсмен не стремится иметь семью и детей, поэтому именно это стало причиной внезапного разрыва отношений с Шейк.



Однако несмотря на все прогнозы и заявления Роналду продолжает жить с Джорджиной. Пара воспитывает 4 детей: 9-летнего Криштиану-младшего, 2-летних близнецов Еву и Матео, которых им родила суррогатная мама, а также 2-летнюю Алану, которую спортсмену родила Родригес. В то же время все поклонники пары ждут, когда же звездные родители решатся пойти к алтарю.