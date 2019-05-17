Друзья Меган Маркл отреагировали на слухи о ее своенравном характере

Пока в британских СМИ показывают даже малейшие инциденты, которые возникают вокруг герцогини Сассекской, друзья Меган Маркл становятся на ее защиту. По их словам, экс-актриса далеко не такая, как о ней пишут журналисты.

После увольнения нескольких работников Букингемского дворца из-за невыносимого характера и выходок Меган Маркл, в британских СМИ все больше начали обращать внимание на инциденты, возникающие вокруг жены принца Гарри. И хотя на публике герцоги Сассекские демонстрируют идиллию, инсайдеры утверждают, что своенравная американка провоцирует немало конфликтов.

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Опровергнуть эти слухи взялись друзья и экс-коллеги Меган Маркл, передает Entertaiment Tonight. Так, в эфире одного из американских телеканалов визажист Дэниел Мартин даже расплакался, когда затронул тему травли его подруги в СМИ.

В этих историях нет правды. Они – о другом человеке. За все годы, что я знаю Меган, за много лет работы с ней она никогда не строила из себя диву. Никогда! Я знаю ее очень хорошо. Она не заслуживает того негатива в прессе, который был направлен на нее,

– заявил Дэниел Мартин.

Такого же мнения и телеведущая Гейл Кинг. Она была одной из приглашенных гостей на baby shower, поэтому не понаслышке знает, какова Меган Маркл вне камеры.

"Меган травили в британской прессе. Хочется дать слово ее друзьям, которые присутствовали на свадьбе. Они не пытаются защитить ее, а лишь хотят показать другую сторону, скрытую от публики... Меган и Гарри очень сильны и единодушны, а ребенок лишь делает их союз крепче", – заверила ведущая.

Как известно, 34-летний британский принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая. Новорожденного сына супруги назвали Арчи Харрисоном. Счастливые родители показала своего первенца общественности, очаровав мир милыми кадрами и рассказом о малыше.