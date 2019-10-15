"Друзья" вместе: Дженнифер Энистон опубликовала селфи с актерами сериала

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Актеры сериала "Друзья" сделали одно селфи
Актеры сериала "Друзья" сделали одно селфи / Instagram / @courteneycoxofficial

Голливудская актриса Дженнифер Энистон изменила свое решение и создала инстаграм-страницу. Первое сообщение было очень символичным: по случаю 25-летия сериала "Друзья" она разместила совместное селфи со своими коллегами.

Как известно, Дженнифер Энистон в одном из интервью объяснила, что не намерена присоединяться к социальным сетям. Блоги она назвала "злом, в котором процветает нарциссизм". Что заставило актрису изменить свое мнение, пока неизвестно, однако в инстаграме появился ее дебютный аккаунт. Всего за несколько минут за блогом Дженнифер Энистон начали следить более 200 тысяч пользователей сети, а сама страница получила знак верификации.

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Не заставило себя ждать и первое сообщение голливудской знаменитости. Дженнифер Энистон показала совместное фото с коллегами по сериалу "Друзья", сделанное во время очередной встречи. На кадре видно Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта Леблана, Дэвида Швиммера. Кроме этого, к актерам присоединился и Мэттью Перри, который долгое время борется с депрессией и летом испугал поклонников своим неряшливыми видом.

Теперь мы еще и инстаграм-друзья! Привет, Insrtagram, – написала Дженнифер Энистон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM

Допис, поширений Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Вероятно, на создание инстаграм-страницы актрису вдохновила ее подруга и коллега Кортни Кокс. Звезда сериала "Друзья" давно ведет свой аккаунт и является успешным блогером. На днях она опубликовала подобное фото с Мэттом Лебланом, которое вызвало ажиотаж среди поклонников. Любимые "друзья" попали во все мировые СМИ, а фотографию распространили тысячи людей.

Что известно о сериале "Друзья"?
Сериал "Друзья" получил бешеную популярность в 90-х и до сих пор может похвастаться успехом. Все потому, что тысячи киноманов во всем мире с удовольствием смотрят смешные истории о Джои, Чендлера, Росса, Рейчел, Монику и Фибби.

В центре сюжета – жизнь обычных американцев, которые только начинают взрослую жизнь. Они, как и все жители Нью-Йорка, ищут ответа на вопрос: где взять деньги, как найти свое место в жизни, где искать свою любовь и как успеть вовремя внести арендную плату за квартиру. Немало людей узнавали в "Друзьях" себя, поэтому ситком имел потрясающую популярность.

В сентябре 2019 году сериал отметил 25-летие с выхода первого эпизода. По этому случаю в мире состоялось десятки событий, посвященных юбилею. Так, в Нью-Йорке открыли музей с экспонатами, взятыми со съемочной площадки "Друзья", а дизайнер Ральф Лорен выпустил особую коллекцию.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Дженнифер Энистон
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