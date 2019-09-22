"Друзьям" – 25 лет: тайны культового сериала, о которых вы могли не знать

Знаменитый сериал "Друзья" празднует 25-летие со дня выхода первой серии. Ежегодно количество поклонников ситкома увеличивается, а реплики главных героев становятся чуть ли не крылатыми. Какие секреты могли остаться за кулисами и почему сериал получил такой безумный успех – читайте в материале LifeStyle 24.

Пожалуй, в мире не найдется киномана, который не посмотрел хотя бы один эпизод сериала "Друзья". И как только человек знакомится с главными персонажами – зажигательной модницей Рейчел, странной Фиби, педантичной Моникой, юмористом Чендлером, ученым Россом и ловеласом Джои – он ​​сразу же становится их поклонником.

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Актерский состав мог быть совсем другим

Как оказалось, знакомые всем герои могли иметь совершенно другой вид, ведь на кастинги телепроекта пришли более 1000 начинающих актеров, которые мечтали получить желанную роль. Для них устроили настоящие испытания, которые были под силу не всем. Но после нескольких недель прослушиваний, продюсеры сериала "Друзья" определились с главными кандидатами.

Так, Кортни Кокс должна была перевоплотиться в Рэйчел. В то же время Дженнифер Энистон утвердили на роль любительницы правил Моники. Однако на первых же репетициях продюсеры поняли, что следует внести изменения. Да и сама Кортни Кокс призналась, что даже во время прочтения сценария персонаж Моники Геллер был для нее ближе.

Странную музыкантку Фиби могла сыграть популярная телеведущая Эллен ДеДженерес. Однако она отказалась от предложенной роли, отдав предпочтение своим телевизионным программам. Именно это помогло харизматической Лизе Кудроу получить роль в сериале. Да и в Мэттью Перри были достойные конкуренты – актеры Джон Фавро и Джон Крайер.

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А вот знаменитый Мэтт Леблан, в которого были влюблены миллионы поклонниц, мог вообще не попасть в ситком. Его утвердили на роль Джоуи Триббиани после шести проб. Тогда еще неизвестный актер был в отчаянии, ведь на проживание в Калифорнии он потратил чуть ли не все деньги, а на время подписания контракта с NBC в его кошельке оставалось менее 20 долларов.



Джоуи Триббиани из сериала "Друзья" / Фото: The Independent

Единственным, кому не стоило переживать за участие в сериале – это Дэвиду Швиммеру. Роль Роса Геллера была написана специально для него.

Сериал "Друзья" написали настоящие друзья

Культовый сериал написали настоящие друзья – сценаристы и продюсеры Дэвид Крейн и Марта Кауффман. Они учились в одном университете и после получения дипломов продолжили общаться. Во время совместного отдыха Дэвид и Марта подумали, что прекрасно было бы показать дружбу обычных американцев в фильме. Такая идея понравилась представителям канала NBC, которые заказали пилотные серии.

Но если идея ситкома зародилась очень быстро, то ее воплощение растянулось на несколько месяцев. Изначально авторы "Друзей" хотели назвать сериал "Кафе "Бессонница", затем – "Друзья, как мы" и "Шестеро одиночек". И только перед стартом съемок сериал получил название Friends.

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Кроме этого, все события сериала должны были происходить не в легендарном кафе Central Perk, а в забегаловке с фаст-фудом. Причиной такого решения был возраст актеров, который значительно превышал их персонажей. По мнению продюсеров, зрители не поверили бы, что главные герои только завершили обучение и ищут себя в жизни, ведь их сыграли почти 30-летние актеры. Однако авторам сюжета все же удалось убедить продюсеров в обратном.



Сколько лет было актерам сериала "Друзья" в начале съемок

Все начиналось с Лас-Вегаса

За несколько дней до начала создания первого эпизода сериала "Друзья" продюсеры отвезли всех актеров в Лас-Вегас. На это было несколько причин: они хотели, чтобы их дружба выглядела реалистично на экране. Кроме этого, уже тогда проекту обещали бешеную славу, поэтому это была последняя возможность малоизвестным актерам отдохнуть без лишнего внимания общественности и СМИ.

Это ваш последний шанс поехать куда-то анонимно. Как только шоу выйдет в эфир, вы, друзья, никогда не сможете куда-то поехать без преследований поклонников,

– вспомнил свои слова в одном из интервью Дэвид Крейн.



Актеры сериала "Друзья" поехали в Лас-Вегас / Фото: Flipkart

Через несколько лет главные герои вернулись в тот же отель, где они отдыхали. Там отсняли случайную свадьбу Роса и Рейчел.

Нью-Йорк без Нью-Йорка

Хотя действие фильма происходит в Нью-Йорке, ни один эпизод не снимали в этом городе. Заставки, которые появляются в перерыве между событиями, снимали отдельно на Манхэттене и улицах мегаполиса. А вот актеры сыграли свои роли в павильоне компании Warner Brothers. Там обустроили комнаты главных героев и кафе. Даже знаменитый фонтан, в котором танцевали актеры, был частью декораций.

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Сериал "Друзья": смотрите видео анонса

Кроме этого, съемки проходили перед 300 зрителями, поэтому закадровый смех был настоящим. Только драматические сцены снимали без публики, поскольку продюсеры хотели сохранить интригу и избежать слив информации в СМИ.

Это был некий тест, проверка, чтобы понять, как воспринимают наших героев, срабатывают ли шутки, да и в целом интересна ли наша история кому-то. Но это было прекрасно, потому что мы по-другому играли перед зрителями, более эмоционально,

– рассказал Мэтт Леблан, который играл Джои.

Настоящая герцогиня в сериале и голливудские звезды

Мало кому известно, что в одном из эпизодов сериала "Друзья" сыграла настоящая британская герцогиня. Произошло это в Великобритании, когда главные герои отправились на очередную свадьбу Росса в Лондон. Там во время прогулки Джои и Чендлер якобы случайно встретили герцогиню Йоркскую Сару Фергюсон и сделали с ней селфи. Кроме этого, в эпизоде ​​ситкома сыграл и миллионер Ричард Брэнсон.



Сара Фергюсон и Ричард Брэнсон в сериале "Друзья" / Кадры из сериала

Многие голливудские актеры также присоединились к созданию сериала "Друзья". Так, в проекте можно увидеть Брэда Питта, Джулию Робертс, Джорджа Клуни, Алека Болдуина, Вайнона Райдера, Хью Лори, Дени Де Вито, Пола Радда и других. И если каждая звезда получила гонорар за свою работу, то Брюс Уиллис, который сыграл роль бойфренда Рейчал Грин, сделал это без вознаграждения. Дело в том, что он проиграл пари Мэттью Перри (Чендлеру) и отдал все деньги на благотворительность.

Сюжет сериала часто меняли

Сценарий сериала "Друзья" десятки раз переписывали. Авторы проекта смотрели, как реагирует публика на события в жизни главных героев и отталкивались от предпочтений зрителей. К примеру, сначала Чендлер Бинг должен был быть геем, поэтому в первой серии он признается, что не против иметь нетрадиционную ориентацию.

Также, по первому замыслу, главной парой должны были стать Джои и Моника, поскольку именно их считали самыми сексуальными героями. А вот между Россом и Рэйчел вообще не должно было быть никакого романа, но пара настолько понравилась зрителям, что сценаристы решили даже их поженить.

Фиби вообще должна была стать второстепенным персонажем, однако ее реплики стали пересказывать в сети, а песни – напевать на улицах. Поэтому после первых эпизодов ей дали больше сцен. Сама же Лиза Кудроу, которая сыграла эту героиню, впоследствии призналась, что она была в восторге от Фиби, однако ненавидела играть на гитаре. Актриса выучила всего несколько аккордов, которые помогли ей сыграть песню Smelly Cat, которая стала любимой для многих киноманов.

Как все герои сериала "Друзья" пели песню Smelly Cat: смотрите видео

Не менее интересной оказалась история персонажа Гантера. Актера для этой роли подбирали по главному критерию: он должен был уметь работать с кофейным аппаратом. Поэтому на роль утвердили актера театра Джеймса Майкла Тайлера, который в то время подрабатывал бариста.

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Как оказалось, это не все секреты, скрытые за ролью Гантера. В сериале он имеет короткие светлые волосы, однако в жизни Джеймс Майкл Тайлер – шатен. Перед первыми съемками актер помогал другу-парикмахеру с экзаменом и случайно осветил волосы. Авторам это настолько понравилось, что на протяжении 10 сезонов Джеймсу пришлось поддерживать этот имидж.



Гантер из сериала "Друзья" / Фото: Izum

В интервью The New York Times актеры сериала "Друзья" признались, что съемки финального сезона были для них самыми тяжелыми. Сначала Дженнифер Энистон не соглашалась продолжать участие в проекте, однако она уже настолько полюбила свою героиню Рэйчел, что не хотела оставлять ее историю незавершенной. Также нелегко съемки давались и Кортни Кокс, которая в последних эпизодах не смогла скрыть свою настоящую беременность. Поэтому всегда стройная Моника в заключительных сериях носит объемную одежду.



Кортни Кокс была беременна на съемках последнего сезона / Фото: Quora

На самом деле сериал "Друзья" стал настоящей находкой для всех любителей комедии. С годами ситком не теряет своей популярности потому, что его сюжет очень близок каждому зрителю. И хотя эксперты находят киноляпы в сериале и тщательно оценивают работу режиссера, однако от этого любовь зрителя к "Друзьям" не меняется.

Пожалуй, еще большую симпатию ситком получает благодаря тому, что главные актеры сих пор поддерживают дружеские отношения. Так, как и перед каждым днем ​​съемок, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер обнимаются при встрече, не скрывая своих теплых отношений. И хотя не у всех "Друзей" жизнь сложилась, как в голливудской киноленте, актеры все же поддерживают друг друга.