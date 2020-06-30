Судебный процесс по делу трагического ДТП продолжается и только набирает обороты. Сейчас на компенсацию от актера Михаила Ефремова могут претендовать четверо пострадавших. Последним из них стал младший сын Сергея Захарова от гражданского брака.

Как информирует телеграм-канал Mash, по делу российского актера Михаила Ефремова появился четвертый пострадавший. Им стал младший сын водителя фургона Сергея Захарова Валерий. Парень родился в гражданском браке погибшего с женой Ириной.

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Стоит отметить, что ранее в деле фигурировало только трое пострадавших – брат, его жена и старший сын. А вот матери Валерия Ирине, с которой Сергей Захаров прожил 22 года без официального заключения брака, такого статуса не присвоили.

Что известно о ДТП с Ефремовым?

Аварию вызвал известный актер вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Он вылетел на встречную полосу и врезался в фургон доставки продуктов, за рулем которого находился 57-летний Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице утром после трагического ДТП.

Медицинское обследование показало, что в крови Ефремова был алкоголь. Он не отрицает свою вину и утверждает, что готов понести наказание, которое может составлять до 12 лет лишения свободы. Актеру избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа.