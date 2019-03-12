ДТП с участием актеров "Дизель Шоу": родственники Марины Поплавской сделали заявление

Хотя со дня смерти актрисы "Дизель Шоу" Марины Поплавской прошло более 4 месяцев, все ее коллеги до сих пор приходят в себя от жуткого ДТП. В то же время родственники погибшей звезды в сети откровенно рассказали детали их общения с продюсерами проекта.

Как заявила родная сестра Марины Поплавской – Людмила, накануне дня рождения звезды, 9 марта, продюсеры "Дизель Шоу" анонсировали выступление в честь артистки. Все собранные деньги артисты захотели передать племянницам погибшей коллеги – Анне и Екатерине. Родственники звезды не давали согласия и не желают принимать средства, вырученные от таких выступлений.

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"Мы больше не можем стоять в стороне и молчать, глядя на то, как продюсеры "Дизель Шоу" и пиар-менеджер с целью пиара совершают поступки нелогичные, непонятные и несвоевременные. Наша семья была против, чтобы во время траура проводились какие-либо шумные мероприятия во имя Марины, особенно ко дню рождения! Никаких средств, тем более от концерта ко дню рождения Марианны Францевны, семье не нужно! Это все происходит без нашего ведома, без нашего согласия", – заявила Людмила Поплавская.



Погибла Марина Поплавская – актриса "Дизель Шоу"/ Facebook / @dizelshow

Кроме этого, родная сестра Марины Поплавской не скрывала своего удивления: как представители "Дизель Шоу" сумели открыть счета для перевода средств без ее подписи и необходимых документов. Людмила Поплавская добавила, что запрещает публично впутывать ее детей.

Впутывать детей я категорически запрещаю! Девочки и так получили тяжелую психологическую травму! Погибла не просто родная тетя, но и крестная мама моей старшей дочери,

– добавила родная сестра актрисы "Дизель Шоу".

Женщина объяснила, почему у нее конфликт с продюсерами "Дизель Шоу". В частности, Людмила Поплавская откровенно рассказала, что после трагического ДТП она узнала о смерти сестры из Интернета, а не от представителей юмористического проекта. После похорон Марины Поплавской родственники не поддерживали связь с "Дизель Шоу", но уже спустя 3 недели им поступило предложение сняться в документальном фильме "Королева юмора".

"Снимать фильмы, не выдержав паузы, в такое сложное для семьи время недопустимо. Этот телевизионный "продукт" не имеет ничего общего с человеком, творческие достижения которого являются самыми масштабными на просторах СНГ, Европы. Ее заслуги и особая скромность – наша гордость! Марину Поплавскую уважали и восхищались ее талантом все мэтры юмора и телевидения многих стран постсоветского пространства ... Работа в проекте "Дизель Шоу" – очень короткий отрезок творчества и жизни", – отметила Людмила Поплавская.



Актеры "Дизель Шоу" до жуткой аварии/ Facebook / @dizelshow

ДТП с участием автобуса актеров "Дизель Шоу" произошло утром 20 октября 2018 года. Под Киевом в их транспорт врезался фургон. В результате столкновения погибла Марина Поплавская, а Егор Крутоголов и Яна Глущенко попали в больницу с серьезными травмами. Кроме этого, травмы получили и другие звезды проекта: Евгений Гашенко, Максим Нелипа, Александр Бережок, Евгений Сморигин, Олег Иваница и Виктория Булитко.



Попрощались с погибшей актрисой в родном Житомире. Похороны Марины Поплавской состоялся 22 октября. Президент Петр Порошенко посмертно наградил актрису орденом "За заслуги" III степени.