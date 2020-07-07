Британская певица албанского происхождения Дуа Липа последовала пикантному тренду 2019-2020-х лет и надела для отдыха крошечный бюстгальтер и трусики. Купальник едва прикрывал интимные зоны певицы, но точно добавлял уверенности перед подписчиками.

24-летняя артистка вместе со своим возлюбленным Анваром Хадидом, который является родным братом знаменитых сестер-моделей Джиджи и Беллы Хадид, отправилась на отдых на остров Сент-Люсия. Он расположен в восточной части Карибского моря, поэтому паре не пришлось далеко лететь от США в условиях пандемии коронавирус.

К слову Куда могут улететь украинцы в отпуск: список стран

После нескольких месяцев пребывания в "четырех стенах" пара наконец выбралась в райский уголок, чтобы позагорать и набраться впечатлений. Пара путешествует по острову и наслаждается компанией друг друга.

Для просмотра всех фотографий листайте вправо:

Но фотографии, которые появились на инстаграм-странице Дуа Лыпы, не на шутку взбудоражили сеть, ведь на них она продемонстрировала все свои прелести. Исполнительница надела на пляж раздельные купальники маленького размера, которые едва скрывали ее грудь и интимную зону.

Для просмотра всех фотографий листайте вправо:

Только на снимках можно увидеть, что она сменила 5 купальников – черного, салатового, фиолетового и красного цветов, а также в трех цветах, но на самом деле их может быть гораздо больше. Они подчеркнули соблазнительные формы звезды, выгодно выделяя ее упругую грудь, ягодицы и стальной пресс.

Для просмотра всех фотографий листайте вправо: