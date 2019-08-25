Дуа Липа похвасталась загаром в белом купальнике: фото

170 Читати новину українською
Дуа Липа
Дуа Липа / Instagram / @dualipa

Популярная британская певица албанского происхождения Дуа Липа, 22 августе отметившей свое 24-летие, показала поклонникам в сети стильные снимки в бикини после празднования дня рождения.

Дуа Липа, официально в этом месяце подтвердила свой роман с братом сестер Хадид Анваром, опубликовала новые снимки на странице в Instagram.

Читайте также: Певица Дуа Липа показала редкие детские фото

На фотографиях певица позирует с двумя подругами в ярких купальниках. На звезде – бикини молочного цвета из коллекции Hunza G, стоимость которого составляет около 200 долларов.

Дополнили образ артистки, за которой в сети следят 33,6 миллиона подписчиков, платок на волосах и солнцезащитные очки в актуальной для этого лета оправе. Дуа Липа продемонстрировала стройную фигуру и соблазнительный загар, который был идеально подчеркнут контрастным купальником.

Дуа Ліпа
Дуа Липа / Instagram / @dualipa

Дуа Ліпа
Дуа Липа / Instagram / @dualipa

Дуа Ліпа
Дуа Липа / Instagram / @dualipa

Накануне певица уже показывала фанатам яркие снимки с празднования дня рождения. Для вечеринки Дуа Липа надела черное платье-мини с большими блестящими губами красного цвета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dua Lipa (@dualipa)

 

 

blog_ava
Лунный календарь на август 2019
сегодня
10678
Теги: LifeStyle Мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
23 августа 13:33 Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
402
Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
23 августа 11:53 Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
779
День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
23 августа 10:05 День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
Олена Булан 722
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 23-25 августа
23 августа 09:33 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 23-25 августа
782
Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий
22 августа 18:18 Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий
413
Новости
Больше новостей
Залиште відгук