Дуа Липа показала фигуру в сексуальном мини от украинского бренда: яркие фото

226 Читати новину українською
Дуа Липа надела сексуальное платье от украинского бренда
Дуа Липа надела сексуальное платье от украинского бренда / Getty Images

Все больше звезд мирового уровня выбирают наряды от украинских дизайнеров. Британская певица албанского происхождения Дуа Липа тоже попала в список, засветившись в ярком платье на своем концерте.

Украина делает немалые успехи в модной индустрии. Доказательством этого является снимки звезд с мировыми именами в нарядах от украинских брендов.

Читайте также: Самые сексуальные фото "Мисс Вселенная 2018" Катрионы Грей

Недавно в шерстяном пальто отечественной марки засветилась американская певица Cardi B.

Теперь для выхода на сцену в Чикаго Дуа Липа выбрала мини-платье цвета морской волны от украинского дизайнера Натальи Зинко. Сексуальный наряд в пайетки прекрасно подчеркивал формы 23-летней певицы. Она решила совместить его с серыми ботфортами на высоких каблуках и колготами в небольшую сетку.

Дуа Ліпа в українському вбранні
Дуа Липа в наряде украинского дизайнера / Instagram / @natashazinko

Дуа Ліпа

Певица с мировым именем надела платье от украинского бренда / Instagram / @_bukuroshetshqipetare_

К слову, Дуа Липа не первый раз выбирает украинский наряд. Ранее она была замечена в сексуальном белом костюме от Ксении Шнайдер. Джинсовые широкие брюки с разрезами от бедер и куртка поверх бюстгальтера – такой наряд певица приобрела у украинской марки.

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Эротика
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-7 фильмов гениального Стивена Спилберга, которые стоит посмотреть
сегодня 19:58 Топ-7 фильмов гениального Стивена Спилберга, которые стоит посмотреть
146
Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
сегодня 19:35 Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
43448
Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
сегодня 18:30 Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
5219
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
сегодня 16:25 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 8336
Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
сегодня 15:21 Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
Олена Булан 18988
День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
сегодня 11:23 День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
Юлія Девда 37937
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук