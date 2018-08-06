Дуа Липа показала фигуру в сексуальном мини от украинского бренда: яркие фото

Все больше звезд мирового уровня выбирают наряды от украинских дизайнеров. Британская певица албанского происхождения Дуа Липа тоже попала в список, засветившись в ярком платье на своем концерте.

Украина делает немалые успехи в модной индустрии. Доказательством этого является снимки звезд с мировыми именами в нарядах от украинских брендов.

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Недавно в шерстяном пальто отечественной марки засветилась американская певица Cardi B.

Теперь для выхода на сцену в Чикаго Дуа Липа выбрала мини-платье цвета морской волны от украинского дизайнера Натальи Зинко. Сексуальный наряд в пайетки прекрасно подчеркивал формы 23-летней певицы. Она решила совместить его с серыми ботфортами на высоких каблуках и колготами в небольшую сетку.



Дуа Липа в наряде украинского дизайнера / Instagram / @natashazinko

Певица с мировым именем надела платье от украинского бренда / Instagram / @_bukuroshetshqipetare_

К слову, Дуа Липа не первый раз выбирает украинский наряд. Ранее она была замечена в сексуальном белом костюме от Ксении Шнайдер. Джинсовые широкие брюки с разрезами от бедер и куртка поверх бюстгальтера – такой наряд певица приобрела у украинской марки.