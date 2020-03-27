Dua Lipa презентовала свой второй альбом и видеоклип на песню Break My Heart
Популярная британская певица Dua Lipa представила видеоклип на песню Break My Heart, а сегодня, 27 марта, вышел ее второй альбом "Future Nostalgia".
Первоначально, релиз альбома должен был состояться 3 апреля, однако певица решила перенести выход альбома на неделю раньше.
Читайте также: Этно-хаос группа ДахаБраха выпустила новый альбом
В прямом эфире в инстаграме исполнительница рассказала, что в "такое трудное время нам нужна музыка и радость". В новую пластинку "Future Nostalgia" вошло 11 композиций.
Надеюсь, музыка заставит вас улыбнуться и начать танцевать,
– добавила певица.
Режиссером нового видеоклипа певицы на песню Break My Heart стал Генри Сколфилд. Ранее он уже снимал видеоролики исполнительницы на песни New Rules, IDGAF и Lost In Your Light. Новая видеоработа набрала почти 5 миллионов просмотров на YouTube.
Dua Lipa отметила, что съемки клипа проходили в тот период, когда она болела.
"Спасибо всем, кто так усердно работал во время ужасной погоды при -8 градусах, протягивая мне руку, несмотря на то, что у меня был самый страшный грипп в моей жизни. Мы сделали это, и надеемся, вам понравится!" – написала звезда.
Dua Lipa – Break My Heart: смотрите видео
Читайте также
-
Это личное дело каждого, – MARUV остро ответила на критику относительно ее поездок в Россиюсегодня , 12:37
-
31 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот деньсегодня , 11:03
-
Давно я так много не разговаривала по телефону, – Ольга Фреймут рассказала о своем карантинесегодня , 10:25
-
Вместо фестиваля: помещение Каннского дворца отдали бездомным на время карантинасегодня , 11:46
-
Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцысегодня , 11:06
-
Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 5 випуск:сегодня , 11:27