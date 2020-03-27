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Dua Lipa презентовала свой второй альбом и видеоклип на песню Break My Heart

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Dua Lipa презентовала второй альбом / most-famous

Популярная британская певица Dua Lipa представила видеоклип на песню Break My Heart, а сегодня, 27 марта, вышел ее второй альбом "Future Nostalgia".

Первоначально, релиз альбома должен был состояться 3 апреля, однако певица решила перенести выход альбома на неделю раньше.

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В прямом эфире в инстаграме исполнительница рассказала, что в "такое трудное время нам нужна музыка и радость". В новую пластинку "Future Nostalgia" вошло 11 композиций.

Надеюсь, музыка заставит вас улыбнуться и начать танцевать,
– добавила певица.

Режиссером нового видеоклипа певицы на песню Break My Heart стал Генри Сколфилд. Ранее он уже снимал видеоролики исполнительницы на песни New Rules, IDGAF и Lost In Your Light. Новая видеоработа набрала почти 5 миллионов просмотров на YouTube.

Dua Lipa отметила, что съемки клипа проходили в тот период, когда она болела.

"Спасибо всем, кто так усердно работал во время ужасной погоды при -8 градусах, протягивая мне руку, несмотря на то, что у меня был самый страшный грипп в моей жизни. Мы сделали это, и надеемся, вам понравится!" – написала звезда.

Dua Lipa – Break My Heart: смотрите видео

 

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Музыка
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