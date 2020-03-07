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Дуа Липа пришла на торжественную церемонии в откровенном платье: фото

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Британская певица Дуа Липа уже давно удивляет общественность своими яркими и оригинальными образами. Так, на днях артистка пришла на церемонию в платье с откровенным разрезом на ноге.

Всього у 24 роки Дуа Ліпа з легкістю змушує говорити про себе весь світ. І не тільки творчість стає причиною для бесід, але й яскравий образ зірки. Співачка не боїться приміряти екстравагантне вбрання та дає концерти у сексуальних боді. Однак і сукні для урочистих подій Дуа Ліпи відзначаються провокативністю. 

Спекотно: Запальна Дуа Ліпа вийшла на сцену в провокативному боді: фото та відео 18+

Днями вона прийшла на урочисту церемонію нагородження преміями Global Awards 2020. Відзнаки вручають представники популярної радіостанції Very.co.uk, які враховують популярність треків та артистів у їхній ротації. Тому Дуа Ліпа, яка часто очолює радіочарти, стала чи не головною зіркою вечора. 

Дл яособливого виходу артистка обрала чорну сукню, декоровану металевими пластинами. Вбрання, яке Дуа Ліпа обрала з капсульної колекції бренду Mugler, мало верх у стилі водолазки. Однак провокативності образу артистки додавав розріз сукні, який демонстрував відсутність спідньої білизни. Колготи та босоніжки на підборах завершили look поп-зірки. 


Дуа Ліпа одягнула провокативну сукню / Instagram / @dualipa

На церемонії Дуа Ліпа таки отримала престижну статуетку та залюбки красувалась не тільки на червоній доріжці премії, але й на сцені.  

"Дякую всім прихильникам та слухачам Very.co.uk за те, що віддали свої голоси за мене та підтримали мою музику! Дякую за нагороду "Найкращий британський артист року"! Такий особливий вечір з усіма моїми близькими", – поділилась Дуа Ліпа після церемонії. 


Сексуальна Дуа Ліпа / Getty Images


Дуа Ліпа отримала нагороду / Instagram / @dualipa

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Теги: Великобритания Награды Стиль и мода LifeStyle
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