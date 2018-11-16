Дуа Липа, Софи Лорен и Пенелопа Крус: какие звезды посетили церемонию Bambi Awards 2018 – фото

16 ноября в немецком городе Потсдаме прошла 70 юбилейная церемония вручения наград Bambi Awards, которая создана в 1948 году издательством Hubert Burda Media. Ежегодно на мероприятии награждают знаменитостей за их достижения.

Так, организаторы Bambi Awards 2018 наградили не только немецких, но и зарубежных звезд в различных номинациях.

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В частности, популярная испанская актриса Пенелопа Крус получила титул "Лучшей международной актрисы". Артистка для выхода примерила оригинальный образ: черное платье с воланами и обольстительным вырезом для ног.

Настоящим сюрпризом для поклонников кино стало появление 84-летней легендарной итальянской актрисы Софи Лорен. Перед фотографами она позировала с немецким радио и телеведущим Томасом Готтшальком.

Звезда фильма "Чочара" выглядела роскошно в длинном черном платье, которое сверкало белоснежными камнями.

Швейцарская актриса Лизелотта Пульвер получила награду в номинации "За вклад и достижения в индустрии".

Дуа Липу признали "Лучшей международной певицей". Артистка надела короткое платье с бриллиантовым принтом. Свой образ британка дополнила черными ботинками на каблуке.