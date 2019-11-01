Дуа Липа выпустила новый хит Don't Start Now – зажигательная песня в стиле 80-х

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Дуа Липа выпустила новый хит Don't Start Now
Дуа Липа выпустила новый хит Don't Start Now / Instagram / @dualipa

1 ноября Дуа Липа потрясла долгожданной премьерой песни Don't Start Now. Британская певица албанского происхождения в течение последних дней интриговала поклонников тизерами новой композиции.

В пятницу, 1 ноября, премьера ритмичного трека прогремела! Песня была опубликована на ютуб-аккаунте певицы вместе с трейлер-видео.

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В нескольких кадрах показано, как Дуа Липа выступает на сцене ночного заведения в откровенном желтом топе и over-size джинсах. Следовательно, звезда в очередной раз заинтриговала фанатов выходом еще и нового клипа. Композиция записана в ретро-стиле и стала первой работой артистки за последние 9 месяцев.

"Не появляйся, не выходи. Не начинай заботиться обо мне сейчас. Иди прочь, ты знаешь как. Не начинайте заботиться обо мне сейчас", – говорится в припеве.

Дуа Липа – Don't Start Now: слушайте песню

Песня Don't Start Now также войдет во второй альбом Дуа Липы. Певица анонсировала об этом у себя в инстаграме, показав короткие ролики, на которых албанская красавица танцует на кресле и демонстрирует соблазнительную фигуру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dua Lipa (@dualipa)

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка
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