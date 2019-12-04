Дуа Липа засветила сексапильную фигуру в мини: фото с музыкальной церемонии

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Дуа Липа / www.gettyimages.com

Популярная британская певица албанского происхождения Дуа Липа посетила церемонию Mnet Asian Music Awards (MAMA), которая прошла 4 декабря в японском городе Нагоя.

Для выхода на красную дорожку музыкальной церемонии, на которой певица спела песню don'T Start Now с альбома Future Nostalgia, Дуа Липа подготовила смелый образ.

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24-летняя британская звезда примерила блестящее платье розового цвета с экстремально короткой длиной, которое соблазнительно подчеркнуло фигуру девушки. На платье из коллекции Versace SS2020 эффектно также смотрится разрез декольте. Наряды подобного фасона ранее примерили Ким Кардашян и Даутцен Крус для светских выходов.

Завершили яркий look звезды туфли-лодочки со стразами в тон, маникюр в розовых цветах и нюдовий макияж с акцентом на бровях.

Дуа Ліпа
Дуа Липа / Getty Images

Дуа Ліпа
​Дуа Липа / Getty Images

Дуа Ліпа
​Дуа Липа / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle
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