Дуа Липа засветила сексапильную фигуру в мини: фото с музыкальной церемонии

Популярная британская певица албанского происхождения Дуа Липа посетила церемонию Mnet Asian Music Awards (MAMA), которая прошла 4 декабря в японском городе Нагоя.

Для выхода на красную дорожку музыкальной церемонии, на которой певица спела песню don'T Start Now с альбома Future Nostalgia, Дуа Липа подготовила смелый образ.

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24-летняя британская звезда примерила блестящее платье розового цвета с экстремально короткой длиной, которое соблазнительно подчеркнуло фигуру девушки. На платье из коллекции Versace SS2020 эффектно также смотрится разрез декольте. Наряды подобного фасона ранее примерили Ким Кардашян и Даутцен Крус для светских выходов.

Завершили яркий look звезды туфли-лодочки со стразами в тон, маникюр в розовых цветах и нюдовий макияж с акцентом на бровях.



Дуа Липа / Getty Images



​Дуа Липа / Getty Images



​Дуа Липа / Getty Images