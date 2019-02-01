Дуа Липа засветила стройные ножки в прозрачном платье от Armani: эффектные фото

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Дуа Липа
Дуа Липа / Getty Images

Знаменитая британская певица посетила премьеру фильма вместе со своим бойфрендом Айзеком Керью. На светском мероприятии Дуа Липа появилась в платье, которое прекрасно подчеркивало ее фигуру.

Накануне в Лондоне состоялся допремьерный показ фильма "Алита: Боевой ангел". На светском мероприятии было немало британских знаменитостей и звезд. В списке приглашенных была 23-летняя певица Дуа Липа.

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На премьеру фантастического триллера поп-исполнительница пришла в компании своего бойфренда Айзека Керью. Пара с удовольствием позировала перед камерами фотографов и много улыбалась.

Для светского выхода Дуа Липа выбрала длинное платье-бюстье от люксового бренда Armani. Особенностью ее наряда была прозрачная юбка-каркас, сквозь которую было видно стройные ножки 23-летней певицы. Эффектный образ девушка дополнила черными босоножками на высоком каблуке и украшениями от Cartier.

Дуа Ліпа в прозорій сукні
Дуа Липа и ее бойфренд Айзек Керью / Getty Images

Дуа Ліпа в прозорій сукні
Дуа Липа в прозрачном платье / Getty Images
 

Теги: Мода LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 канал
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