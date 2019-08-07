Дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на части для сувениров по случаю его 25-летия

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Кадр из фильма "Побег из Шоушенка"
Кадр из фильма "Побег из Шоушенка" / Коллаж: LifeStyle 24

Легендарному фильму "Побег из Шоушенка" исполнилось 25 лет! По случаю такой знаменательной даты для создателей картины и актеров, которая сыграли главные роли в картине, срезанный дуб разделили на части и сделали из них сувениры.

Как сообщает издание TMZ, известный огромный дуб срубили еще в 2017 году. Решение принял владелец участка, на котором дерево было расположено. Он решил срубить дуб из-за того, что тот был сильно поврежден штормами.

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Так, по случаю 25-летия фильма креативные владельцы дерева решили распилить его на несколько частей, из которых сделали красивые сувениры. Легендарный 200-летний дуб превратился в таблички с гравировкой цитат главных героев. Такие сувениры получат актеры Тим Роббинс и Морган Фримен, а также режиссер ленты Фрэнк Дарабонт и другие члены команды, работавшей над фильмом.


Сувениры, созданные из древесины легендарного дуба / Фото TMZ


Сувенир, созданный из дуба из фильма "Побег из Шоушенка" / Фото TMZ

Чем известен дуб из фильма "Побег из Шоушенка"?
Фильм вышел на экраны в 1994 году. После его премьеры к дереву ежегодно сходились толпы туристов, которые видели картину. Ведь по сюжету фильма, высокий дуб предстает главным антуражем культовой ленты. В центре событий фильма, главный герой Энди закопал рядом с дубом послание своему другу Реду, который сидел вместе с ним в тюрьме, а тот через много лет находит его письмо на том же месте. "Помни, Ред, надежда – это хорошая, а может быть, даже лучшая вещь на свете – она ​​никогда не умирает", – написал Эдди в послании для Реда.


Дуб в фильме "Побег из Шоушенка" / IMDb

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Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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