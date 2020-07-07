Сегодня, 7 июля, Дубай открывает своих границы для иностранных туристов. В частности, поехать туда в путешествие смогут и украинцы. При каких условиях удастся там отдохнуть – читайте в материале.

Путешественники обязательно должны пройти тест на коронавирус. Только его негативный результат позволит туристам находиться в этом популярном городе. Об этом говорится в выпуске ТСН.ранок.

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Условия для туристов, которые хотят улететь в Дубай

Путешественники должны пройти тест на COVID-19: его можно сделать заранее перед поездкой и показать документ-подтверждение отрицательного результата или пройти тестирование в аэропорту.

Если тест показывает отрицательный результат – в Дубае может находиться кто-либо из иностранцев.

Если результат обследования окажется положительным, то придется 14 дней провести на карантине.

Дубай открывает границы для туристов: смотрите видео онлайн

Добавим, если вы планируете посетить Хорватию, то необходимо иметь подтверждение предварительного бронирования жилья. Черногория открывает свои границы для тех, у кого имеется отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан не позднее, чем за 48 часов до вылета. Украинцы, которые стремятся посетить Албанию, могут сделать это без всяких ограничений. А вот после приезда в Великобританию придется две недели пробыть на карантине.