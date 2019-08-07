Google выпустил дудл ко дню рождения Пантелеймона Кулиша

Компания Google создала тематический дудл, посвященный дню рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша.

7 августа выдающемуся украинскому писателю Пантелеймону Кулишу исполнилось бы 200 лет. По этому случаю компания Google выпустила праздничный дудл. На праздничном рисунке изображен украинский казак на лошади.

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Гугл посвятил дудл роману "Черная рада"

Пантелеймон Кулиш – автор первого исторического романа на украинском языке и первой украинской фонетической азбуки. Именно она лежит в основе современной украинской орфографии. Писатель также известен своим знаменитым романом "Черная рада", который описывает украинскую историю – черную раду в Нежине.

В книге рассказывается про период Руины после смерти гетмана Богдана Хмельницкого. Этот исторический период отметился общим упадком и кровопролитными войнами на территории Украины.

Кулиш переводил на украинский язык Байрона, Гете, Шекспира и Библию, однако, переведенные рукописи сгорели.



Дудл приурочен к 200-летию со дня рождения Пантелеймона Кулиша