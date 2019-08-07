Дух осени: Хейли Бибер показала, что будут одевать модницы в новом сезоне

Американская модель и жена певца Джастина Бибера, Хейли, приняла участие в модной фотоистории для журнала W Magazine. Там она продемонстрировала образы, которые будут носить все звезды этой осенью.

Автором фотосессии в издании стал фэшн-фотограф Колин Доджсон, а стилистом съемки выступила Сара Мунвес. На теплых и уютных фотографиях 22-летняя Хейли надела вещи брендов класса люкс: Gucci, Versace, Bottega Veneta, Saint Laurent, Giorgio Armani, Loewe и других.

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Ключевые тренды грядущей осени изрядно подходили стройной и харизматичной модели. Среди вещей можно увидеть, что особенно популярными в новом сезоне будут оверсайз, змеиный и леопардовый принты, кожаная одежда, обувь с вытянутым носком. Практически все то, что носили прошлой весной и что стремительно ворвалось в мировую моду.

Можно с уверенностью сказать, что в 2019 году Хейли Бибер станет хорошим кандидатом на звание неофициальной "Мисс Америка"... и первой поп-леди,

– вспоминают о модели в выпуске издания.



Хейли Бибер для W Magazine / Фото W Magazine