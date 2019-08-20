Дуэт ANNA MARIA представит Украину на "Новой волне": Ваше отношение

Еще в апреле 2019 года солистки скандального дуэта ANNA MARIA, которые не смогли ответить на вопрос "Чей Крым?", объявили, что стали участниками конкурса "Новая волна". Певицы согласились выступить в российском городе Сочи и презентовать там свои песни.

Артистки объяснили, что это будет несправедливо, если украинцы откажутся от вокального конкурса. Именно поэтому дуэт ANNA MARIA таки выйдет на сцену в России и "достойно представит страну".

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Кроме Анны и Марии Опанасюк, на конкурсе выступит еще один отечественный артист – Тарас Присяжнюк. В стране-агрессоре он частый гость, поэтому охотно делает снимки с российскими звездами. Тарас Присяжнюк не скрывает, что сотрудничает с артистами, которые поддерживают международную политику Кремля.

Участие в скандальном конкурсе вызвало оживленное обсуждение в сети. Поэтому журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться у читателей, как Вы относитесь к выступлению ANNA MARIA и Тараса Присажнюка на "Новой волне"?