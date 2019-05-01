Дуэт Потапа и Насти Каменских празднует 13 годовщину: артист написал трогательное поздравление

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Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских / Фото из открытых источников

Известная украинская группа "Потап и Настя" 1 мая 2006 года начали свою музыкальную карьеру. Хоть дуэт пока поставил деятельность на паузу и певцы выступают отдельно, продюсер Потап все же написал трогательное поздравление для Насти Каменских с 13-годовщиной.

Популярный рэпер на своей странице в Instagram показал архивное фото с Каменских.

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"1 мая 13 лет назад родилась моя любимая группа Потап и Настя! Поздравляю Каменских и всех, всех, всех. Если бы не мы тогда, то вы сейчас может и не были бы тем, кем вы стали! А мы – уникальный дуэт и целая плеяда, и школа праздника и любви!", – написал он в соцсети.

Зато поклонники в комментариях поделились воспоминаниями, связанными с песнями дуэта, и поинтересовались, когда же артисты снова воссоединятся.

"Эта группа с детства привила мне интерес и любовь к Украине. Обожаю! Они для нас мама и папа", "Как жаль, что больше не услышим Ваш невероятный дуэт. Или таки услышим?", "Боже, как время летит ... Помню, как еще отрывались в школе под песню "Не пара", "Это не просто день рождения дуэта, это целая история, которая навсегда останется со мной, потому что без нее я не была бы такой, какая я сейчас. Кто-то покоряет космос, а вы покоряете сердца", "Помню, как в пятом классе с подругами ходили и на Сони Эриксон раскладушках слушали "Не пара", – написали пользователи.

Напомним, 24 октября 2017 года стало известно, что дуэт Потап и Настя заявили о "паузе". Впоследствии оба исполнителя начали сольные проекты. Сколько продлится пауза – неизвестно.

Артисты рассказали о паузе группы: видео

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Потап Потап и Настя Настя Каменских
Источник: 24 канал
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