В дуэте с сыном: беременная Alyosha очаровала сеть трогательным видео
Украинская исполнительница Alyosha находится на последних неделях беременности. Пока артистка ждет появления дочери, она делится с поклонниками трогательным видео, где поет вместе с сыном.
На личной странице в инстаграме Alyosha показала дуэт с 7-летним сыном Романом. Видео умилило фолловеров звездной мамочки, которые активно комментируют его.
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Вероятно, Alyosha решила поделиться с поклонниками строками из новой песни, которую представляет совсем скоро. Мама вместе с сыном выглядят невероятно счастливыми, на их лицах сияют улыбки.
Роман спел строки "Аларм-аларм, единение двух карм". После этого Alyosha повторила эти же слова и в очередной раз поразила удивительным, нежным вокалом.
Аларм! Уже скоро будет кое-что интересненькое для вас,
– написала под видео звезда.
В комментариях подписчики певицы отмечают, что Роман очень похож на свою маму. Также у него прекрасный голос и в будущем он может продолжить дело родителей и стать прекрасным певцом.