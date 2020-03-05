Думаю, Евровидение было последним конкурсом в моей жизни, – KRUTЬ о творчестве после Нацотбора

Проходит вторая неделя после завершения Национального отбора на участие в песенном конкурсе Евровидение-2020. Путевку в нидерландский Роттердам от Украины завоевала электрофольк-группа Go_A. В шаге от победы вместе с еще одним конкурсантом – Khayat, оказалась и единственная в мире соул-бандуристка Марина Круть.

О результатах финала соревнования, опыте, полученном во время этой музыкальной гонки, а также предположении, что Евровидение может быть последним конкурсом для нее, фаворитка первого полуфинала отбора рассказала в эксклюзивных комментариях LifeStyle24.

Интересно: KRUTЬ отреагировала на финал Национального отбора Евровидение: Я выдержала квантовый скачок

Марина, как ты отреагировала на свои финальные результаты, разделив второе место с Khayat? (Зрители отдали исполнительнице 4 балла, а судьи поставили ей 5 – LifeStyle24).

Никакого разочарования не было. Более того, я даже удивилась таким оценкам. Но главное, пожалуй, то, что публика увидела меня, это стало моей основной целью. Да, многим может быть жаль, что я не выиграла, но не мне. Знаешь, в течение месяца участия в шоу я и моя команда прошли через сотни интервью, часы съемок и много разной работы, которая происходила со мной впервые. Тогда я поняла: гораздо важнее путь к цели. Этот период подкрепил меня, сделал лучше и еще больше заставил любить музыку и дело, которое делаю.

Не сомневаемся, что после исполнения песни "99" в первом полуфинале и в финальном соревновании ты просматривала свое выступление. Все ли удалось, по твоему мнению?

Я делала это только раз. Хочу сказать, что в конце меня переполняли мощные эмоции, которыми очень хотела поделиться. Конечно, всегда можно подготовиться лучше. Но свое исполнение я оцениваю, как хорошее. В общем, то, что хотела донести своим слушателям, то и донесла.

KRUTЬ – 99 финал отбора Евровидения 2020: смотрите видео онлайн

После подобных песенных соревнований участников могут приглашать принять участие в других. Было у тебя такое?

Подобных предложений мне не поступало. Я вообще думаю, что это был последний конкурс в моей жизни. По крайней мере хочу, чтобы так случилось. Просто не люблю их. Поскольку убеждена: без них можно раскрываться гораздо круче. Но именно Нацотбор Евровидения был для меня очень необходим.

А как же на счет нынешнего победителя?

Не хочу оценивать творчество группы Go_A, но считаю, что победу они заслужили. Ведь долго шли к своей цели. Именно этот коллектив стал "темной лошадкой" Национального отбора.

Как ты отходишь после такого важного творческого события?

А делать это долго не приходится. Сейчас я много работаю, пишу новую музыку и готовлюсь к концертному туру по Украине, который мы назвали "99" – так же, как и песню. Там будут звучать все мои композиции. Надеемся, что к нам придет новая аудитория. Скажу еще раз: Евровидение стало для меня крутой историей, опытом, который, я уверена, приведет меня к чему-то большему. Даже уже приводит, ведь этот конкурс открыл много дверей и подарил новые знакомства. А в будущем позволит творить мне на хорошем уровне.