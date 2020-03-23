Думаю, я полностью выздоровела, – Ольга Куриленко не имеет симптомов коронавируса

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко пока чувствует себя хорошо. Звезда переболела коронавирусом и рассказала, как чувствовала на разных этапах болезни.

На официальной странице в инстаграме Ольга Куриленко призналась, что на первом этапе болезни было очень сложно. Лихорадка не проходила, а актриса почти все время спала. Кроме этого, все время ощущались усталость и нестерпимая головная боль.

Читайте также: Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция

"Коротко о ходе болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой, много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем! Подняться было трудно. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая", – поделилась она.

По словам Ольги Куриленко, уже на следующей неделе болезни ей стало значительно легче. Высокой температуры не было, однако появился легкий кашель. Сейчас Ольга Куриленко признается, что не имеет симптомов коронавируса, однако остается дома и наслаждается отдыхом с сыном.

Думаю, я полностью выздоровела... Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель по утрам, но затем он полностью исчезает на весь день,

– добавила Ольга Куриленко.

О том, что у Ольги Куриленко обнаружили коронавирус, стало известно 15 марта 2020 года. Актриса сама рассказала о болезни на инстаграм-странице. Она решила не ехать в британский госпиталь, а остаться в своем имении. Ольга Куриленко объяснила: больницы пока полностью переполнены людьми, которые требуют больше помощи, чем она.

Кроме этого, звезда предположила, что могла заразиться коронавирусом в такси. Однако точно Ольга Куриленко не знает, как стала одной из инфицированных. Также кинодива добавила, что не принимала никаких препаратов, которые преодолевали коронавирус.

"Какое мне прописали лечение? Ни какого! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, я и делала. Для поддержания иммунитета я пью такие витамины: витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией", – отметила она.

Важно! Заниматься самолечением, обнаружив симптомы коронавируса, опасно! При повышенной температуре немедленно обращайтесь к семейному врачу. Стоит это делать в телефонном режиме, чтобы не подвергать других опасности. Какие симптомы могут указывать на коронавирус – узнавайте в инфографике 24 канала.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала