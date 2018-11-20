Думала, что замуж не выйду, – Оля Фреймут заинтриговала новой записью

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Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram @freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заинтриговала поклонников в сети заметкой, в которой призналась, что раньше боялась выйти замуж.

Фреймут опубликовала новое яркое фото на своей странице в Instagram, в подписи  к которой рассказала, что в школьные годы думала, что никогда не выйдет замуж.

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На снимке Оля позирует в халате с полотенцем на голове, но с изысканным вечерним макияжем с акцентом на красные губы. Телеведущая также добавила, что это фото сделала ее младшая дочь Евдокия, которая родилась 28 июня 2017 года.

В школе я думала, что замуж не выйду. Мне всегда хотелось свободы. Помню, делилась с подругами страхами: как утром проснуться – и без макияжа, заспаной? Теперь удивляюсь, какой другой была,
– призналась телеведущая.

 

Напомним, Оля Фреймут замужем за генеральным директором "Нового канала" Володимором Локотком, которому родила двоих детей – мальчика Валерия и девочку Евдокию. Также у Ольги есть старшая дочь, 12-летняя Злата Митчелл.

 

 

Теги: LifeStyle Звездные мамы Ольга Фреймут
Источник: 24 канал
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