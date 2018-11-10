Душистые британские скони за час: рецепт вкусной выпечки на завтрак

В сети приобретает популярность британская выпечка, которая называется скон. Это небольшого размера булочки, которые смакуют на завтрак с разнообразными джемами.

Традиционно это блюдо готовят в Шотландии и Юго-Западной Англии. Блогеры убеждают: достаточно одного часа, чтобы приготовить поджаренные британские булочки к завтраку. Журналисты LifeStyle 24 решили поделиться рецептом выпечки.

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Как приготовить британские скони: рецепт выпечки

Британские скони: рецепт булочек / BBC

Ингредиенты:

мука пшеничная – 300 г,

масло сливочное холодное – 100 г,

разрыхлитель к тесту – 3 чайные ложки,

молоко – 100 мл,

яйцо куриное – 1 шт.,

сахар – 4 в. л.,

щепотка соли.

Для приготовления британских сконов просейте муку через сито и перемешайте ее с разрыхлителем, щепоткой соли и сахаром. Нарежьте масло крупными кубиками. Пальцами перемните его вместе с мукой. Полученная масса будет похожей на песок. Эту процедуру можно заменить кухонным комбайном: в таком случае всыпьте все в чашу и перемешайте на средней скорости.

В отдельном сосуде взбейте яйцо и молоко. Вымешайте его с масляно-мучной смесью. Готовое тесто поместите в холодильник на 15 минут.

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Тесто раскатайте в лист толщиной 2 – 3 сантиметра. Вырежьте скони (квадратные или круглые). Можно это сделать с помощью специальных форм или же обычного стакана.

Сосуд для запекания застелите пергаментом. Выложите на него скони и выпекайте их в течение 15 – 20 минут при температуре 180 градусов. Булочки должны быть золотистого цвета. Скони прекрасно сочетаются с джемами, сливками или творожной массой.