Два года вместе: Дженнифер Лопес трогательно поздравила любимого с годовщиной отношений

34 Читати новину українською
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @jlo

49-летняя американская певица Дженнифер Лопес и ее бойфренд Алекс Родригес празднуют годовщину отношений. Так, знаменитости начали историю своей любви два года назад, 3 февраля.

Нежное обращение к любимому Джей Ло написала на своей странице в Instagram. Свое сообщение певица дополнила фотографиями Алекса.

Читайте также: Фантастическая женщина: Дженнифер Лопес ошеломила сексапильной фотосессией для глянца

Два года смеха, два года веселья, два года приключений, волнений, взросления и настоящей дружбы. И так много любви! Ты делаешь мой мир красивее, безопаснее, стабильнее в нашей жизни, постоянно в движении. Ты заставляешь меня чувствовать себя подростком, который проживает все с самого начала. Как я счастлива, что нашла тебя, моя любовь,
– заявила Дженнифер.

Добавим, что в прошлом году на первую годовщину отношений Алекс Родригес приобрел для них с Лопес роскошную квартиру на 96 этаже небоскреба в центре Манхэттена. "Семейное гнездышко" певицы и ее бойфренда заняло большую часть этажа. В нем было  три спальни, несколько ванных комнат, гардероб, библиотека и много других комнат. Но в начале 2019 года они решили выставить квартиру на продажу. Пара оценила недвижимость в 17,5 миллионов долларов. Они объяснили свое решение тем, что их семья слишком большая для такой квартиры.

Пока неизвестно, какие подарки в этом году влюбленные подготовили друг для друга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

 

Теги: LifeStyle Дженнифер Лопес Звездные романы
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Забавные фото Меган Маркл, от которых невозможно удержать смех
1 февраля 16:57 Забавные фото Меган Маркл, от которых невозможно удержать смех
1174
Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
31 января 13:40 Кто из актрис получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
324
Готов к критике, – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
31 января 10:01 Готов к критике, – украинский андрогин об участии Билала Хассани в Евровидении-2019
Анастасія Манюхіна 1222
Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
30 января 18:23 Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
343
Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
30 января 18:00 Музыкальные новинки января: 10 песен, которые стоит услышать в новом году
Олена Булан 920
Китайский Новый год 2018: особенности празднования
30 января 11:25 Китайский Новый год 2018: особенности празднования
Настя Сукач 28429
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук