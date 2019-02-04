Два года вместе: Дженнифер Лопес трогательно поздравила любимого с годовщиной отношений

49-летняя американская певица Дженнифер Лопес и ее бойфренд Алекс Родригес празднуют годовщину отношений. Так, знаменитости начали историю своей любви два года назад, 3 февраля.

Нежное обращение к любимому Джей Ло написала на своей странице в Instagram. Свое сообщение певица дополнила фотографиями Алекса.

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Два года смеха, два года веселья, два года приключений, волнений, взросления и настоящей дружбы. И так много любви! Ты делаешь мой мир красивее, безопаснее, стабильнее в нашей жизни, постоянно в движении. Ты заставляешь меня чувствовать себя подростком, который проживает все с самого начала. Как я счастлива, что нашла тебя, моя любовь,

– заявила Дженнифер.

Добавим, что в прошлом году на первую годовщину отношений Алекс Родригес приобрел для них с Лопес роскошную квартиру на 96 этаже небоскреба в центре Манхэттена. "Семейное гнездышко" певицы и ее бойфренда заняло большую часть этажа. В нем было три спальни, несколько ванных комнат, гардероб, библиотека и много других комнат. Но в начале 2019 года они решили выставить квартиру на продажу. Пара оценила недвижимость в 17,5 миллионов долларов. Они объяснили свое решение тем, что их семья слишком большая для такой квартиры.

Пока неизвестно, какие подарки в этом году влюбленные подготовили друг для друга.