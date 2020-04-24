Два свадебных платья и церемония в Днепре: невеста Виктора Павлика раскрыла детали свадьбы
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова не спешат переносить будущую свадебную церемонию, несмотря на пандемию коронавируса. Невеста известного артиста продолжает раскрывать детали торжества. Девушка призналась, что праздник проведут в родном ей Днепре, а гостей и любимого она будет покорять сразу в двух свадебных платьях.
Женитьба Виктора Павлика и вдвое младшей Екатерины Репяховой – одна из самых ожидаемых свадеб года в украинском шоу-бизнесе. Пара планировала дать брачные обеты уже 10 июня. Несмотря на нестабильную ситуацию в стране, влюбленные сейчас не перенесли церемонию и продолжают подогревать интерес публики к своему мероприятию. В интервью для издания "КП" в Украине" невеста Виктора Павлика раскрыла место торжества.
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Если раньше Екатерина Репяхова заявляла, что свадьба в европейском стиле состоится за пределами столицы, то теперь объявила, что церемония пройдет в родном для нее городе Днепре. Невеста объяснила, что большинство ее гостей проживают именно там, а вот у Павлика друзья со всей Украины.
Мы подумали, что они маловероятно захотят ехать в Киев, в отличие от друзей Виктора Франковича, которые из разных городов – Львова, Трускавца, Ровно. В общем, им неважно, ехать в Киев или в Днепр,
– объяснила любимая исполнителя.
Для родных Екатерины свадьба станет четвертой в семье: дважды выходила замуж старшая дочь и женился брат. Однако избранница Павлика тщательно подходит к каждой детали предстоящей церемонии. Самым главным украшением праздника станут два свадебных платья невесты, которые она уже успела приобрести.
Следует отметить, что молодожены не будут раскрывать новую дату свадьбы в том случае, если ее все же придется перенести. Екатерина призналась, что пара договаривалась держать в тайне ту дату, которые выбрали впервые. Однако Виктор Павлик ненароком проговорился в интервью Кате Осадчей. "Я просила его этого не делать. Видимо, Катя смогла его расколоть. Если свадьбу перенесем, я проведу беседу с Виктором Франковичем, чтобы он никому не рассказал, когда она произойдет. Мне так хочется", – призналась Екатерина.
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