Два в одном: группа "Бумбокс" обнародовала клип к песням "Твій номер / Плющ"

Популярная группа "Бумбокс" поразила своих поклонников. Впервые за свою историю коллектив решил создать один клип к двум кардинально разным песням. Андрей Хлывнюк рассказал, в чем особенность ролика "Твій номер / Плющ" и как создалась такая идея.

Премьера состоялась в канун католического Рождества и стала своеобразным подарком для меломанов. "Бумбокс" решил не привлекать к ролику "Твій номер / Плющ" актеров или сложные декорации, создав "самый быстрый" из клипов группы.

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"Возьмите несколько десятков колонок, не пожалейте денег на ковры, пригоните интересные машины с вашего автопарка или те, что в принципе ездят, арендуйте теплый павильон, наймите повара, который умеет готовить лагман, попробуйте пародировать самих себя и свяжитесь с пропащими – тогда вы поймете, как снимали "самый быстрый" из клипов "Бумбокса". Почему самый быстрый? С момента принятия решения снять клип и до его выхода прошло всего 20 дней. На самом деле даже меньше, потому что снят был не один клип, а два", – рассказал Андрей Хлывнюк.

Идея создать двойной клип принадлежала продюсеру Алексею Согомонову. А вот воплотить неординарный замысел взялся режиссер Стас Гуренко, который предложил снимать видео одним кадром. 12 ковров, 56 любителей острых ощущений, более 100 световых приборов и музыкальные инструменты, а также 200-литровая бочка – это все, что понадобилось для создания новой видеоработы "Бумбокса".



Группа "Бумбокс" презентовал новый клип / Пресс-служба

Интересно, что сам Андрей Хлывнюк сначала не понимал, как можно воплотить идею клипа, ведь авторам ролика пришлось совместить две кардинально разные песни с нового альбома "Тайный код: Рубикон". Однако артист все же решил поэкспериментировать. Что из этого получилось – смотрите в видео "Бумбокса".

Смотрите клип "Бумбокс" к песням "Твой номер / Плющ": видео

"Бумбокс" – "Твiй номер": текст песни

Тепер, коли знаю твій номер,

Ніхто ще нікому нічого не винен,

Невже, зупинитись повинен?

Це все, що лишилось від чемних манер...

Тепер, коли знаю твій профіль,

Мистецтво й політика – пофіг!

А раптом єдиний мій клопіт -

Тремтіли, почувши твого взуття цокіт!

Припев:

Ну, як це ти робиш? Ти сяєш навпроти!

Коли ти смієшся, або сльози котяться -

Все в мені перевертається і сходиться.

В яблуко втрапив твій дротик!

Тому що я знаю ти також не проти

Дізнатись які ми на дотик!

Тому що я знаю твій номер!

Тепер, коли знаю твій номер!

Твій номер!

Тепер, коли знаю твій погляд,

Я поглядів інших не бачу,

Нехай твої очі ніколи не плачуть!

Я просто побуду поряд!

Тепер, коли знаю твій голос,

Я перш, ніж кричати, подумаю сто раз!

Назавжди єдиний мій клопіт -

Аби з голови її не впав жоден волос!

Припев:

Тепер, коли знаю твій номер,

Тепер, коли знаю твій номер,

Ніхто ще нікому нічого не винен...

"Бумбокс" – "Плющ": текст песни

Хотів б я тебе, мов плющ, обняти,

Так міцно і так щільно, і закрить вiд світа,

Я не боюсь тобі життя одняти,

Ти будеш мов руїна, листом моїм вкрита, —

Плющ надає життя, він обіймає,

Боронить від негоди стіну голу,

Але й руїна стало так тримає

Товариша, аби не впав додолу.

Їм добре так удвох, — як нам з тобою, —

А прийде час розсипатись руїні, —

Нехай вона плюща сховає під собою.

Навіщо здався плющ на самотині?

Хіба на те, аби валятись долі

Пораненим, пошарпаним, без сили

Чи з розпачу повитись на тополі

І статися для неї гірш могили?

Плющ їй дає життя, він обіймає,

Боронить від негоди стіну голу,

Але й руїна стало так тримає

Товариша, аби не впав додолу.

Їм добре так удвох, — як нам з тобою, —

А прийде час розсипатись руїні, —

Нехай вона плюща тоді сховає під собою.

Навіщо здався плющ на самотині?

Нехай вона плюща тоді сховає під собою.

Навіщо здався плющ на самотині?