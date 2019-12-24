Два в одном: группа "Бумбокс" обнародовала клип к песням "Твій номер / Плющ"
Популярная группа "Бумбокс" поразила своих поклонников. Впервые за свою историю коллектив решил создать один клип к двум кардинально разным песням. Андрей Хлывнюк рассказал, в чем особенность ролика "Твій номер / Плющ" и как создалась такая идея.
Премьера состоялась в канун католического Рождества и стала своеобразным подарком для меломанов. "Бумбокс" решил не привлекать к ролику "Твій номер / Плющ" актеров или сложные декорации, создав "самый быстрый" из клипов группы.
Читайте также: "Бумбокс" представил вторую часть альбома "Тайный Код: Рубикон": в чем его особенность
"Возьмите несколько десятков колонок, не пожалейте денег на ковры, пригоните интересные машины с вашего автопарка или те, что в принципе ездят, арендуйте теплый павильон, наймите повара, который умеет готовить лагман, попробуйте пародировать самих себя и свяжитесь с пропащими – тогда вы поймете, как снимали "самый быстрый" из клипов "Бумбокса". Почему самый быстрый? С момента принятия решения снять клип и до его выхода прошло всего 20 дней. На самом деле даже меньше, потому что снят был не один клип, а два", – рассказал Андрей Хлывнюк.
Идея создать двойной клип принадлежала продюсеру Алексею Согомонову. А вот воплотить неординарный замысел взялся режиссер Стас Гуренко, который предложил снимать видео одним кадром. 12 ковров, 56 любителей острых ощущений, более 100 световых приборов и музыкальные инструменты, а также 200-литровая бочка – это все, что понадобилось для создания новой видеоработы "Бумбокса".
Группа "Бумбокс" презентовал новый клип / Пресс-служба
Интересно, что сам Андрей Хлывнюк сначала не понимал, как можно воплотить идею клипа, ведь авторам ролика пришлось совместить две кардинально разные песни с нового альбома "Тайный код: Рубикон". Однако артист все же решил поэкспериментировать. Что из этого получилось – смотрите в видео "Бумбокса".
Смотрите клип "Бумбокс" к песням "Твой номер / Плющ": видео
"Бумбокс" – "Твiй номер": текст песни
Тепер, коли знаю твій номер,
Ніхто ще нікому нічого не винен,
Невже, зупинитись повинен?
Це все, що лишилось від чемних манер...
Тепер, коли знаю твій профіль,
Мистецтво й політика – пофіг!
А раптом єдиний мій клопіт -
Тремтіли, почувши твого взуття цокіт!
Припев:
Ну, як це ти робиш? Ти сяєш навпроти!
Коли ти смієшся, або сльози котяться -
Все в мені перевертається і сходиться.
В яблуко втрапив твій дротик!
Тому що я знаю ти також не проти
Дізнатись які ми на дотик!
Тому що я знаю твій номер!
Тепер, коли знаю твій номер!
Твій номер!
Тепер, коли знаю твій погляд,
Я поглядів інших не бачу,
Нехай твої очі ніколи не плачуть!
Я просто побуду поряд!
Тепер, коли знаю твій голос,
Я перш, ніж кричати, подумаю сто раз!
Назавжди єдиний мій клопіт -
Аби з голови її не впав жоден волос!
Припев:
Тепер, коли знаю твій номер,
Тепер, коли знаю твій номер,
Ніхто ще нікому нічого не винен...
"Бумбокс" – "Плющ": текст песни
Хотів б я тебе, мов плющ, обняти,
Так міцно і так щільно, і закрить вiд світа,
Я не боюсь тобі життя одняти,
Ти будеш мов руїна, листом моїм вкрита, —
Плющ надає життя, він обіймає,
Боронить від негоди стіну голу,
Але й руїна стало так тримає
Товариша, аби не впав додолу.
Їм добре так удвох, — як нам з тобою, —
А прийде час розсипатись руїні, —
Нехай вона плюща сховає під собою.
Навіщо здався плющ на самотині?
Хіба на те, аби валятись долі
Пораненим, пошарпаним, без сили
Чи з розпачу повитись на тополі
І статися для неї гірш могили?
Плющ їй дає життя, він обіймає,
Боронить від негоди стіну голу,
Але й руїна стало так тримає
Товариша, аби не впав додолу.
Їм добре так удвох, — як нам з тобою, —
А прийде час розсипатись руїні, —
Нехай вона плюща тоді сховає під собою.
Навіщо здався плющ на самотині?
Нехай вона плюща тоді сховає під собою.
Навіщо здався плющ на самотині?