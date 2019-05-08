Две украинские блогерши поедут в Канны на "Оскар для блогеров"

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Саша Чистов и Анна Андрес поедут в Канны на World Bloggers Awards
Саша Чистов и Анна Андрес поедут в Канны на World Bloggers Awards / Коллаж: LifeStyle 24, фото – Instagram / @sashachistova / @ann.andres

Украинское блогинг-пространство ежегодно набирает все больший размах, поэтому, двух девушек – Сашу Чистов и Анну Андрес – номинировали на первую в мире церемонию награждения лучших блогеров.

Событие под названием World Bloggers Awards состоится в Каннах, Франция, 24 мая 2019 года. Организаторы международного события называют церемонию настоящим "Оскаром для блогеров", куда съедутся лучшие блогеры из разных стран. Первая в своем роде церемония стремится отметить влияние и социальный вклад инфлуенсеров (блогеров) на более высокий уровень.

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Специальным приглашенным гостем станет известный миллионер и танцовщик Джанлука Вакки, у которого 12,5 миллиона подписчиков.

 

Что касается украинок, то они занимаются блогерством в Instagram уже не один год. Сейчас у Саши Честовой 1,6 миллиона подписчиков, а у Анны Андрес (победительницы всеукраинского конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная" 2014) – 755 тысяч. Обе девушки из Львова.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anna Andres (@ann.andres)

 

 

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Теги: Новости Украины Награды LifeStyle Instagram
Источник: LifeStyle 24
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