Две женщины обвинили актера Джеймса Франка в сексуальных домогательствах

Секс-скандал вокруг Джейса Франко до сих пор еще не завершился – две студентки школы актерского мастерства обвинили актера в домогательствах. Они заявили, что актер предлагал им роли в обмен на съемки интимного характера.

Сара Титер-Каплан и Тони Гаал уже подали иск в суд округа Лос-Анджелес, где отметили, что в школе и за ее пределами теперь установилась атмосфера сексуальной эксплуатации. Об этом сообщают на The New York Times.

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Женщины учатся в специализированной школе с 2014 года. Стоит добавить, что это уже не первые обвинения в адрес Джеймса Франко. В прошлом году его обвинили в домогательствах пять женщин, а перед этим – еще две, из-за этого он потерял шанс получить номинацию на премию Оскар. Что интересно, все заявления о сексуальных домогательствах принадлежали студенткам школы актерского мастерства.

Сам же киноактер все обвинения отрицал, а случаи, о которых говорили вероятные потерпевшие, он не помнит. В то же время он заявлял, что действительно поддерживает движения "Time's Up" ("Время вышло"), и кампанию #MeToo (я тоже), направленных на борьбу с сексуальными домогательствами.