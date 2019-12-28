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Двое людей погибли во время съемок клипа в США: обстоятельства трагедии

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Смертельные съемки клипа в США / Twitter / @SheriffEd_HCSO

Во время съемок музыкального видео в городе Хьюстон штата Техас неизвестные открыли огонь по людям, которые присоединились к процессу. Полиция информирует, что всего пострадало восемь человек, двое из которых скончались на месте, а шестеро получили тяжелые ранения. Обстоятельства трагического инцидента устанавливаются.

На одной из парковок города Хьюстон в США участники латиноамериканской группы проводили съемки для собственного музыкального ролика. Об этом сообщает шериф округа Харрис Эд Гонсалес на личной странице в твиттере.

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По предварительной информации, неизвестные на автомобилях открыли стрельбу по людям, которые принимали участие в съемке клипа. В результате два человека получили смертельные ранения и шестеро пострадали. Полиция устанавливает обстоятельства и виновников трагедии.

Это очень серьезный случай, учитывая то, что это жилой район. Прозвучало много выстрелов,
– рассказал шериф Эд Гонсалес.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости США Музыка
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